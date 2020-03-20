"Нова Пошта", АТБ и Rozetka запускают услугу безопасной доставки продуктов питания

С 20 марта "Нова Пошта" в тестовом режиме запускает услугу доставки продуктов питания. Пилотный проект запущен пока в Днепропетровской области. Компания запустила услугу вместе с партнерами — интернет-магазином Rozetka и торговой сетью АТБ.

Об этом сообщили в пресс-службе "Нова Пошта".

На сайте Rozetka можно будет в онлайн-режиме выбрать наборы необходимых продуктов и вещей, заказы будут формироваться в магазинах сети АТБ, а "Нова Пошта" будет осуществлять доставку.

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Клиентам доступны три набора необходимых товаров стоимостью 408, 510 и 714 гривен. Стоимость доставки будет составлять 60-75 грн.

"С введением карантина государство настойчиво рекомендует украинцам оставаться дома. Людям трудно: все находятся в условиях ограниченного передвижения. Мы имеем развитую инфраструктуру и мощную курьерскую доставку, чтобы помочь приобрести необходимые продукты. Сейчас ждем внесения изменений в законодательные акты, после чего сразу начнем доставлять и лекарства, ведь именно эта задача была нам поставлена ​​президентом", — комментирует СЕО компании Александр Бульба.

Тестовый период продлится 3-5 дней. В случае, если пилотный проект будет успешным, компании распространят его по всей Украине.

Напомним, что Кабмин намерен предоставить "Укрпочте" монополию на доставку лекарств.