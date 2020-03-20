Политика 30 минут назад

Кабмин намерен предоставить "Укрпочте" монополию на доставку лекарств — источник

Единственным почтовым оператором, который получит такое право, станет государственная компания "Укрпочта"

Кабмин намерен предоставить "Укрпочте" монополию на доставку лекарств — источник Кабмин намерен предоставить "Укрпочте" монополию на доставку лекарств — источник
Фото: 24 канал

Кабинет министров Украины намерен разрешить доставку лекарственных средств гражданам по почте.

Как сообщает источник в правительстве, такое решение Кабмин может принять на заседании в пятницу.

При этом, единственным почтовым оператором, который получит такое право, станет государственная компания "Укрпочта".

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Сейчас доставка лекарственных средств почтой, как и их продажа в онлайн-магазинах, в Украине запрещены.

Как сообщалось, 18 марта президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №2538 о повышении доступности лекарственных средств, медицинских изделий и других товаров, закупаемых за счет госбюджета.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отмечал, что борьба с коронавирусом сегодня является важнейшей задачей правительства.

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