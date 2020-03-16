Власти Киева закрывают ТРЦ на карантин из-за коронавируса: будет ли дефицит продуктов

16 марта 2020 года мэр Киев Виталий Кличко объявил о введении дополнительных ограничительных мерах. А именно: закрытие ТРЦ, парикмахерских, спа-салонов, спортивных комплексов, мест общественного питания.

Delo.ua опросило бизнес, который непосредственно коснулось нововведение.

Закрытие торговых центров подразумевает прекращение работы всех арендаторов ТРЦ, за исключением продуктовых и хозяйственных магазинов и аптек.

Супермаркеты "Сільпо" можно часто встретить в торговых центрах. В пресс-службе супермаркета рассказали, что продолжат свою работу. В Киеве, Львове и Одессе, где есть кафе и фудкорты они закрывают посадочные места и организовывают заказы на вынос. Также в компании работают над тем, чтобы население не испытывало недостатка в продуктах. Сейчас на складах компании дефицита нет.

В Ашан Украина ранее уже отмечали рост спроса на товары первой необходимости.

"Сейчас продажи нормализовались, мы контролируем спрос и в случае необходимости делаем дозаказы. Спрос на е-коммерцию растет, но в основном заказывают те клиенты, которые и ранее пользовались онлайн услугами," — заявили в пресс-службе компании.

Супермаркет NOVUS. Фото: Delo.ua

Ажиотаж не обошел стороной и полки супермаркета NOVUS. Некоторые группы товаров отсутствовали на полках сети, много скидок на самые необходимые товары. Сейчас в компании уверяют, что ситуация нормализовалась и перебоев в дальнейшем не ожидается. Однако, из-за уменьшения количества работающих таможенно-пропускных пунктов, ритейлеры могут пострадать из-за несвоевременных поставок товаров в условиях повышенного спроса.

В МЕТРО Кеш энд Керри Украина наблюдают повышенный спрос среди покупателей. Однако, ситуация с товарным запасом и поставками в ТЦ METRO на сегодняшний день контролируемая.

"Учитывая усиленный спрос, мы сделали дополнительные заказы товара, поставки которого поступят в течение недели. В частности, это крупы, рис, сахар, масло, питьевая вода, маски и дезинфицирующие средства. Стоит учитывать, что в связи с очередями на таможенно-пограничных пунктах из-за дополнительной проверки всех водителей грузового транспорта, есть вероятность небольших задержек поставок импортного товара. Однако пока товарный запас в METRO является достаточным для обеспечения всех потребностей клиентов", — добавили в пресс-службе.

По словам Кличко, с 17 марта также временно приостанавливается работа заведений быстрого питания, ресторанов, кафе, баров. Но можно принимать заказы онлайн, который доставит сервис курьерской службы на доставку еды и продуктов питания.

Соответственно спрос на услуги доставки возрастет, ресторанам придется работать в режиме take away, а торговым сетям активно пополнять полки товаром.

В компании курьерской доставки Raketa рассказали, что за неделю после объявления карантина касса принесла +20%. Они и дальше готовы закрывать потребности клиентов.

"Мы больше ожидаем всплеск с 17 марта. Сейчас многие рестораны массово подключаются даже те, кто не собирался этого делать. Мы увеличили радиус доставки до 3,5 километров. Цены на услуги остаются такими же — доставка бесплатная. Количество курьеров мы не будем увеличивать, так как их достаточно."

Ранее мы писали, что теперь при заказе еды можно воспользоваться бесконтактной доставкой.

Напомним, что во всей Украине ввели карантин из-за эпидемии коронавируса.