Бизнес и карантин: бесконтактная доставка, отключение алкотестеров и увеличение таксопарка

В связи с угрозой распространения коронавируса, в Украине сроком на три недели, до 3 апреля, был объявлен карантин по всей территории страны. Карантин предусматривает запрет на проведение массовых мероприятий, закрытие учебных заведений, запрещается работа развлекательных центров, кинотеатров и театров.

В пятницу, 13 марта, правительство планирует закрыть 219 пограничных пунктов, отменены авиарейсы в страны, где большое количество заболевших, а при въезде на территорию Украины пограничники меряют людям температуру. Бизнес тоже не остается в стороне и предпринимает меры, чтобы обезопасить сотрудников от возможного заражения.

Сервис доставки еды из кафе и ресторанов Raketa объявил о новых правилах работы в условиях карантина, чтобы защитить курьеров и клиентов от заражения. В компании заявили, что при заказе еды можно воспользоваться бесконтактной доставкой.

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"Все наши курьеры получают базовые средства защиты — маски и дезинфицирующие средства для рук. Кроме того, мы прорабатываем возможность ежедневного медицинского осмотра. Бесконтактная доставка — еще один шаг для минимизации контактов и снижения риска заболевания", — рассказали в пресс-службе сервиса Raketa.

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Чтобы воспользоваться новой услугой, достаточно сделать соответствующую пометку в комментариях к заказу и оплатить его по безналичной форме, далее курьер в телефонном режиме свяжется с клиентом и обговорит, где оставить пакет с заказом, либо же передаст его с максимальным соблюдением мер предосторожности. Расценки на доставку не меняются, стоимость блюд в мобильном приложении полностью соответствуют ценам в меню ресторанов.

Металлургическая компания Интерпайп для предупреждения распространения коронавируса на предприятии приняла решение отключить алкотестеры на проходных, были закуплены дезинфекторы для рук в бытовые и офисные помещения. Также компания обеспечила предприятие бесконтактными термометрами и масками на случай вспышки вируса. На период пандемии остановлены все обучающие программы, культурно-массовые спортивные мероприятия, ограничены командировки сотрудников. Будет введена обязательная термометрия для водителей сторонних транспортных средств. В случае выявления повышенной температуры у водителя, машина не будет допущена на территорию завода.

В службе такси Bolt готовы к повышенному спросу в период карантина. В случае необходимости, если киевская власть закроет метро, в компании сообщили, что готовы к повышенному спросу на услуги перевозки пассажиров.

"Так как в ближайшие дни ожидается повышенный спрос на поездки, было принято решение увеличить количество машин, чтобы каждый пассажир, который захочет воспользоваться нашими услугами, мог это сделать. Кроме того, мы готовы закупать и будем предлагать водителям средства профилактики, что снизит риск заражения как для водителя, так и для пассажиров", — комментирует региональный менеджер Bolt Тарас Потичный.

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В торговых сетях Эпицентр К в качестве превентивных мер внедрили дополнительную санитарно-гигиеническую обработку оборудования, для персонала и посетителей установлены средства для дезинфекции рук, до окончания карантина отменены все развлекательные мероприятия и закрыты детские площадки в торговых центрах, а в торговых залах будут показывать информационные ролики о мерах и профилактике заболевания. Усилен контроль за состоянием здоровья персонала, а сотрудники, которые вернулись из командировок, в течение 14 дней будут работать в удаленном режиме. Также на домашний режим работы переводят беременных женщин.

Табачная компания Филипп Моррис Украина создала кросс-функциональную команду менеджмента по решению чрезвычайных ситуаций, целью которой является обеспечение постоянного мониторинга ситуации. На сегодняшний момент в Украине проводится дополнительная уборка всех помещений, обеспечение антисептической жидкостью и медицинскими масками приемных, кухонь, конференц-залов. У команды продаж есть специальные мобильные гигиенические наборы для полевых визитов, внедрен гибкий график работы (Flexi work). Кроме того, сотрудники должны информировать менеджеров компании, если они или члены их семей выезжают в страну, которая классифицируется как "страна распространения вируса" компанией по оказанию медицинской и туристической безопасности International SOS.

Напомним, что ВОЗ объявила в мире пандемию коронавируса.