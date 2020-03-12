Еще одна сеть кинотеатров в Киеве ушла на карантин

Сеть кинотеатров "Оскар" с 12 марта отменяет все сеансы из-за ведения карантина, вызванного коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает пресс-служба кинотеатра.

"Заботьтесь о своем здоровье и соблюдайте правила гигиены в общественных местах, ведь социальная ответственность начинается с каждого из нас. К сожалению, на сайте техническая ошибка, поэтому сеансы отображаются в расписании, хотя приобрести билеты невозможно. Деньги за приобретенные ранее билеты уже возвращены", — отметили в киносети.

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Напомним, что Союз кинематографистов Украины в сообщении руководителям кинотеатров, разосланном по электронной почте 11 марта, заявил о своей позиции по вопросу, продолжать ли им работать или закрываться. Также СКУ дал рекомендации, какие необходимо предпринять меры безопасности для зрителей и сотрудников тем, кто будет продолжать показывать кино во время карантина.

Карантин в Украине вводится с 12 марта по 3 апреля постановлением Кабмина. Также с 12 марта о карантине объявила Киевская городская администрация

11 марта о закрытии своих кинотеатров в столице на время карантина объявили Multiplex и "Планета кино". В других городах кинотеатры этих сетей будут работать.