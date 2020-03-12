Общество 30 минут назад

Еще одна сеть кинотеатров в Киеве ушла на карантин

Ранее о закрытии своих кинотеатров в столице на время карантина объявили Multiplex и "Планета кино"

Еще одна сеть кинотеатров в Киеве ушла на карантин Еще одна сеть кинотеатров в Киеве ушла на карантин
unsplash.com

Сеть кинотеатров "Оскар" с 12 марта отменяет все сеансы из-за ведения карантина, вызванного коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает пресс-служба кинотеатра.

"Заботьтесь о своем здоровье и соблюдайте правила гигиены в общественных местах, ведь социальная ответственность начинается с каждого из нас. К сожалению, на сайте техническая ошибка, поэтому сеансы отображаются в расписании, хотя приобрести билеты невозможно. Деньги за приобретенные ранее билеты уже возвращены", — отметили в киносети.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Напомним, что Союз кинематографистов Украины в сообщении руководителям кинотеатров, разосланном по электронной почте 11 марта, заявил о своей позиции по вопросу, продолжать ли им работать или закрываться. Также СКУ дал рекомендации, какие необходимо предпринять меры безопасности для зрителей и сотрудников тем, кто будет продолжать показывать кино во время карантина.

Читайте также:
На Троещине нашли окровавленный труп директора кинотеатра (ВИДЕО)

Карантин в Украине вводится с 12 марта по 3 апреля постановлением Кабмина. Также с 12 марта о карантине объявила Киевская городская администрация 

11 марта о закрытии своих кинотеатров в столице на время карантина объявили Multiplex и "Планета кино". В других городах кинотеатры этих сетей будут работать.  

АВТОР:

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Заявление Трампа снова обрушило мировые финансовые рынки
Заявление Трампа снова обрушило мировые финансовые рынки
Финансовый кризис и коронавирус: как отреагирует экономика Украины
Финансовый кризис и коронавирус: как отреагирует экономика Украины
"Юморина" в Одессе в 2020 году отменяется
"Юморина" в Одессе в 2020 году отменяется
Загрузка...
Новое видео
Как с нуля начать туристический бизнес?

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: по всей стране ввели карантин

  2. У Зеленского отчитались о результатах встречи в Минске

  3. На Троещине нашли окровавленный труп директора кинотеатра (ВИДЕО)

  4. Весенний призыв-2020: кого и когда ждут в военкоматах

  5. В Кабмине рассказали, как закрыли украинскую границу из-за коронавируса

Загрузка...