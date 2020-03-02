"Ашан" и "Эпицентр" констатируют потребительский ажиотаж, связанный с коронавирусом

Украинская сеть торговых центров "Эпицентр К" в связи с ростом спроса на медицинские маски вводит в ассортимент многоразовые марлевые повязки украинского производителя "Укрмедтекстиль", передает "Интерфакс-Украина".

"Действительно, сейчас ажиотажный спрос на медицинские маски. Они изготавливаются исключительно за пределами Украины, поэтому их импорт был временно приостановлен из-за повышенного спроса на продукцию в производителей. Сейчас готовим к вводу в ассортимент многоразовые марлевые повязки от украинского производителя "Укрмедтекстиль", но их производство не может обеспечить весь повышенный спрос из-за того, что повязки отшиваются вручную", — отмечают в "Эпицентре".

В компании также констатировали рост спроса на антисептики, однако проблем с поставками этой группы товаров не наблюдается.

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"Ажиотаж также существенно повлиял на спрос на дезинфектор. Товарные запасы антисептиков в ТЦ "Эпицентр" увеличены, проблем с поставками нет", — сообщили в компании.

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В пресс-службе сети "Ашан", помимо масок и антисептиков, констатировали рост спроса на крупы, также выросли продажи лука, чеснока и цитрусовых.

"Ажиотаж действительно есть, но не настолько высокий, как в аптеках, например. Дефицита товара у нас пока не наблюдается. Мы увеличиваем запасы масок на складах супермаркетов. Но в феврале, в традиционный период роста сезонных заболеваний, увеличиваем закупку масок, поэтому у нас пока есть достаточные объемы остатков этого товара на складах", — сообщили агентству в пресс-службе "Ашана".

В то же время, ритейлер допускает возможность возникновения проблем при заказе новых партий масок.

"Заказ новых партий товара действительно может быть проблематичен в связи с ситуацией на рынке", — констатировали в компании.

В ассортименте ритейлера "АТБ" медицинских масок нет и, вероятнее всего, вводиться не будут, отметили в пресс-службе компании.

Кроме того, ажиотажа на так называемые социальные группы товаров в "АТБ" не ощущают, магазины сети работают в штатном режиме.

В то же время, в случае возникновения проблем с поставками товаров с Китая, компания будет вводить в ассортимент их украинские или импортные аналоги. На сегодняшний день, доля товаров, производимых в Китае, составляет в ассортименте торговой сети "АТБ" около 6%.

"Возможные изменения графика поставок данной категории товаров, связанные с последними событиями вокруг эпидемии коронавируса, не окажут существенного влияния на процессы формирования ассортиментного перечня. При возникновении проблемных ситуаций с недопоставками той или иной товарной позиции, компания "АТБ-Маркет" в случае необходимости будет вводить в ассортиментный перечень аналог товара украинского или импортного производителя", — резюмировали в компании.

Ранее сообщалось, что несмотря на опасения, связанные с тем, что что остановка китайских предприятий на карантин вследствие эпидемии коронавируса может подорвать торговлю во всем мире, украинский ритейл пока не ожидает серьезных проблем.

Напомним, неизвестный вирус впервые был зафиксирован в декабре 2019 года у жителей китайского города Ухань в центре страны. Предположительно, он возник на городском рынке морепродуктов. Позднее было определено, что новый вирус принадлежит группе коронавирусов.