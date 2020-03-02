Украинский ритейл пока не слишком опасается коронавируса

Из-за эпидемии коронавируса Covid-19 в Китае приостановили работу масса производств — сначала останавливались предприятия в зоне поражения, а в последствии стали сокращать работу их партнеры из-за разрушения технологических цепочек.

Несмотря на опасения, что остановка китайских предприятий на карантин вследствие эпидемии коронавируса может подорвать торговлю во всем мире, украинский ритейл пока не ожидает серьезных проблем. Об этом говорится в материале на сайте Ассоциации ритейлеров Украины.

Так, в пресс-службе компании "Ашан Украина" в ответ на запрос RAU отметили, что больше трети импортного ассортимента сети напрямую или косвенно связано с Китаем. Однако весь импортный товар заказывается заранее, соответственно остановки в работе заводов Китая не скажутся на продажах первого квартала.

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В то же время, ритейлер осознает риски, связанные с цепочками поставок, и уже готовит план "В" на случай возможного ухудшения ситуации.

"В связи с тем, что загрузки в портах Китая приостановлены до середины марта, мы уже прорабатываем альтернативный план поставок на второй квартал — детальный учет всех поставок, авиаперевозки вместо морских", — подчеркнули в "Ашан Украина".

В компании "Антошка", которая управляет одной из крупнейших в стране сетей магазинов детских товаров, рассказали, что в разных категория товара доля произведенной в Китае продукции отличается.

"В наших магазинах представлено шесть категорий товаров: Игрушки, Питание, Гигиена, Одежда, Обувь и Мебель. Есть группы, где доля китайского товара 5%, а есть — где свыше 70%. В целом по сети доля такой продукции в ассортименте в большинстве категорий не является ключевой", — уверяет директор по операциям и развитию сети Антошка Иван Чивкин.

Одновременно с этим ритейлер готов своевременно реагировать на возможные риски и уже ведет переговоры с основными поставщиками, а также рассматривает варианты поставок товаров, ранее не представленных в сети.

"В ассортименте наших магазинов есть довольно широкий выбор товаров со всего мира, что позволит нам с минимальными потерями пройти возможную кризисную ситуацию", — отметил топ-менеджер.

В свою очередь, ключевые украинские сети магазинов бытовой техники и электроники уверяют, что пока никаких проблем с поставками этой продукции в страну нет.

"Компания "Фокстрот", как один из крупнейших продавцов бытовой техники и электроники в Украине, следит за ситуацией, чтобы оптимально спланировать операционные процессы и продажи. На данный момент средние запасы техники и электронных гаджетов в целом по стране не дают оснований для беспокойства", — отметили в пресс-службе компании.

В сети Eldorado также ответили, что никакого дефицита ассортимента не ожидается, а поставки из Китая, как и из других стран, идут в штатном режиме. Не ощущают нехватки товара и в Comfy.

"Существенного дефицита, который помешал бы работе компании, мы не наблюдаем. Китайские фабрики восстанавливают работу не так быстро, как хотелось бы, поэтому ожидаем небольшую "турбулентность" в течение двух-трех недель. Но в целом проблем с товаром нет", — говорит коммерческий директор Comfy Иван Павлик.

Напомним, опасений на мировых финансовых рынках, которые вызваны эпидемией коронавируса, за последнюю неделю 500 самых богатых людей мира потеряли $444 млрд.