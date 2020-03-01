Из-за коронавируса в Германии рухнут продажи авто — прогноз

В 2020 году в Германии будет продано на 6% меньше автомобилей из-за эпидемии коронавируса.

Такие прогнозы делают аналитики Ассоциации автомобильной промышленности Германии, сообщает Automotive News Europe.

По мнению экспертов, в 2020 году стоит ожидать падения спроса, несмотря на то, что в 2019 году немецкий авторынок продемонстрировал рост продаж на 5%. За прошлый год немцы купили 3,6 млн новых автомобилей — больше, чем в любой другой европейской стране.

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Однако стремительно распространяющаяся из Китая по всему миру эпидемия коронавируса неминуемо повлияла на деятельность автопроизводителей и их поставщиков.

Для Китая немецкая ассоциация автопромышленников пообещала падение спроса на 7%. Президент ассоциации Хильдегард Мюллер заявила, что на сегодняшний день просчитать последствия эпидемии коронавируса на автомобильную индустрию пока невозможно, однако в краткосрочной перспективе ожидать улучшения ситуации пока не приходится.

Напомним, южнокорейская компания Hyundai остановила работу своего крупнейшего предприятия, расположенного в южнокорейском Ульсане, после обнаружения коронавируса у одного из работников.

Ранее Toyota и Honda приостановили работу своих заводов в Китае из-за вспышки неизвестного ранее коронавируса.

А также Hyundai Motor Co и ее дочерняя компания Kia Motors Corp заявили о приостановке некоторых своих сборочных линий в Южной Корее из-за нехватки деталей из Китая в связи с распространением нового коронавируса.