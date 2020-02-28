Транспорт 1 час назад

Женевский автосалон отменили из-за коронавируса

Это первая отмена Женевского автосалона более чем за 70 лет

Женевский автосалон отменили из-за коронавируса Женевский автосалон отменили из-за коронавируса
Фото: Автоблог

Женевский автосалон 2020 года отменен после того, как правительство Швейцарии запретило проведение всех крупных мероприятий из-за опасений по поводу коронавируса. Об этом сообщает The Verge.

Женевский автосалон 2020 года должен был проходить с 3 по 15 марта. Это первая отмена Женевского автосалона более чем за 70 лет. С 1947 года мероприятие проводилось ежегодно.

Мораторий на проведение мероприятий в Швецарии вступает в силу с 28 февраля и будет действовать по крайней мере до 15 марта. В этот период в стране не разрешается проводить общественные и частные мероприятия при участии более 1 тысячи человек.

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Ранее сообщалось, что фондовые биржи в США уже шестой день подряд закрылись падением на фоне распространения китайского коронавируса нового типа COVID-19.

А на фоне стремительного распространения коронавируса в Италии биржевые индексы Европы опустились до трехлетних минимумов.

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ПО МАТЕРИАЛАМ: Новое Время

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