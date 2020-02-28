Экономика 10 минут назад

В США биржевые индексы продолжили падение из-за коронавируса

Индексы снизились более чем на 3–4%

В США биржевые индексы продолжили падение из-за коронавируса В США биржевые индексы продолжили падение из-за коронавируса
Котировки фондовых бирж США. Фото: investing.com

Фондовые биржи в США уже шестой день подряд закрылись падением на фоне распространения китайского коронавируса нового типа COVID-19.

По итогам торговой сессии на Нью-Йоркской фондовой бирже 27 февраля индексы снизились более чем на 3–4%, сообщает "Коммерсантъ".

Указано, что на закрытии торгов индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) опустился на 4,42%, до 25 766 пунктов.

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В свою очередь индекс NASDAQ упал на 4,61%, до 8566 пунктов, а индекс S&P 500 снизился на 4,42%, до 2978 пунктов.

В то же время президент США Дональд Трамп недовольный падением биржевых индексов и утверждает, что коронавирус в США находится под полным контролем.

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Напомним, вспышка коронавируса была выявлена в Китае в конце 2019 года. За 2 месяца случаи заболевания были зарегистрированы в 44 странах. В США подтверждено заболевание 14 человек, еще 39 заболевших американцев были доставлены с круизного лайнера Diamond Princess в Японии и находятся под наблюдением врачей.

Ранее на фоне стремительного распространения коронавируса в Италии биржевые индексы Европы опустились до трехлетних минимумов.

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