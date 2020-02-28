Быстрые тесты на выявление коронавируса поступят в Украину не ранее 10 марта

Поставку в Украину быстрых тестов на выявление китайского коронавируса ожидают с 10 марта 2020 года.

Об этом на брифинге в пятницу, 28 февраля, заявил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, сообщает пресс-служба Минздрава.

"С 10 марта мы ожидаем поступления в наши лаборатории быстрых тестов на выявление коронавируса. Быстрые тесты отличаются от тест-систем тем, что они могут использоваться даже за пределами лаборатории. Непосредственно в кроватях больного забирается биологический материал, и врач за 15 мин может исключить или установить диагноз. Конечно, быстрые тесты потребуют дальнейшего подтверждения в лаборатории, однако они могут оперативно определять дальнейшую тактику поведения с больным", — отметил замминистра.

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По его словам, сейчас также продолжается проведение температурного скрининга на пограничных пунктах пропуска и в аэропортах страны.

Известно, что 27 февраля в международном аэропорту "Борисполь" после посадки самолета была изолирована иностранная гражданка с симптомами ОРВИ. Экипаж сообщил, что она весь полет принимала лекарства, в том числе жаропонижающие. Врачи приняли решение изолировать иностранную гражданку в Александровскую больницу города Киев и провести тестирование.

Также, по данным Минздрава, вчера в Ивано-Франковске была госпитализирована женщина, которая 24 февраля прибыла из Италии. У пациентки была повышенная температура, кашель и другие признаки острого вирусного заболевания. Проведение теста на грипп дало отрицательный результат. Сейчас женщина находится в инфекционной больнице. У нее взяли образцы с последующим их направлением на исследование в лабораторию ЦОС.

Согласно подсчету Минздрава, у 5 украинцев за рубежом диагностировано новую коронавирусную инфекцию: 4 гражданина Украины находятся в Японии и 1 украинка — в Италии. Сейчас все лечатся в зарубежных инфекционных отделениях.

В свою очередь по результатам медицинского осмотра в Новых Санжарах (Полтавская область) 28 февраля, ни у одного человека из эвакуированных ранее из Китая не выявлено признаков острых респираторных заболеваний.

По данным Всемирной организации здравоохранения, китайский коронавирус COVID-19 могут распространять даже домашние животные.

По последним данным, число инфицированных китайским коронавирусом в мире выросло до 83 272. Большинство случаев инфицирования, 78 824, зафиксировали на материковом Китае. С начала вспышки коронавируса от болезней, вызванных инфекцией, умерли 2 858 человек.