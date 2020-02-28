Транспорт вчера, 23:00

Hyundai временно закрыла крупнейший автозавод из-за коронавируса

Предприятие расположено в Южной Корее

Hyundai временно закрыла крупнейший автозавод из-за коронавируса Hyundai временно закрыла крупнейший автозавод из-за коронавируса
Фото: FleetNews

Компания Hyundai остановила работу своего крупнейшего предприятия, расположенного в южнокорейском Ульсане, после обнаружения коронавируса у одного из работников. Об этом сообщает Auto-Consulting.

На предприятии в Ульсане выпускают такие модели бренда, как Palisade, Tucson, а также Santa Fe и Genesis GV80. Стоит отметить, что закрытие завода произошло вскоре после того, как компания Hyundai начала постепенно налаживать выпуск автомобилей на своих южнокорейских предприятиях, работа которых прекращалась из-за нехватки комплектующих из Китая.

Всего в южнокорейском Ульсане функционирует пять автозаводов Hyundai, объединенных в единый огромный комплекс. Он производит в год до полутора миллиона автомобилей, что составляет почти треть от всего объема продукции бренда.

Кратко и по делу в Telegram

Читайте также:
Мировые компании временно закрывают свои заводы, магазины и рестораны в Китае

Ранее Toyota и Honda приостановили работу своих заводов в Китае из-за вспышки неизвестного ранее коронавируса.

А также Hyundai Motor Co и ее дочерняя компания Kia Motors Corp заявили о приостановке некоторых своих сборочных линий в Южной Корее из-за нехватки деталей из Китая в связи с распространением нового коронавируса.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Facebook отменила конференцию в США из-за коронавируса
Facebook отменила конференцию в США из-за коронавируса
Женевский автосалон отменили из-за коронавируса
Женевский автосалон отменили из-за коронавируса
Беларусь не будет закрывать границу из-за появления коронавируса
Беларусь не будет закрывать границу из-за появления коронавируса
Загрузка...
Новое видео
Катерина Рожкова, НБУ: о кредитовании, страховании и экономике Украины

Новости дня

  1. Великобритания купила у России золота на рекордные $5,3 млрд

  2. Больных коронавирусом в Украине будут транспортировать на "эбола-возе" (ФОТО, ВИДЕО)

  3. СНБО дал рекомендации, как спастись от коронавируса (ВИДЕО)

  4. "Опора" вычислила главных партийных диссидентов в Раде (ИНФОГРАФИКА)

  5. Украинскому программисту грозит 20 лет тюрьмы в США за кражу $10 млн у компании Microsoft

Загрузка...