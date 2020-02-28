Hyundai временно закрыла крупнейший автозавод из-за коронавируса

Компания Hyundai остановила работу своего крупнейшего предприятия, расположенного в южнокорейском Ульсане, после обнаружения коронавируса у одного из работников. Об этом сообщает Auto-Consulting.

На предприятии в Ульсане выпускают такие модели бренда, как Palisade, Tucson, а также Santa Fe и Genesis GV80. Стоит отметить, что закрытие завода произошло вскоре после того, как компания Hyundai начала постепенно налаживать выпуск автомобилей на своих южнокорейских предприятиях, работа которых прекращалась из-за нехватки комплектующих из Китая.

Всего в южнокорейском Ульсане функционирует пять автозаводов Hyundai, объединенных в единый огромный комплекс. Он производит в год до полутора миллиона автомобилей, что составляет почти треть от всего объема продукции бренда.

Ранее Toyota и Honda приостановили работу своих заводов в Китае из-за вспышки неизвестного ранее коронавируса.

А также Hyundai Motor Co и ее дочерняя компания Kia Motors Corp заявили о приостановке некоторых своих сборочных линий в Южной Корее из-за нехватки деталей из Китая в связи с распространением нового коронавируса.