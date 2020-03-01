Фондовый рынок: коронавирус обвалил цену украинских ВВП-варрантов

С 24 февраля ВВП-варранты Украины подешевели на 8,5% из-за обвала мировых рынков на фоне распространения коронавируса за пределы Китая. Об этом пишет Интерфакс-Украина.

В пятницу 28 февраля ВВП-варранты подешевели на 2,8% — до 99,1% от номинала, а доходность по евробондам выросла еще на 0,2-0,3 процентных пункта.

К 18:00 по Киеву евробонды с погашением в 2021 году котировались по ставке под 4%, в 2023 году — около 5%, в 2026 году — под 6%, а самые длинные, с погашением в 2032 году, — по 6,5%.

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Напомним, в середине января котировки ВВП-варрантов (ценных бумаг) Украины, выпущенных в 2015 году, на международной бирже 16 января обновили исторический максимум и достигли 100,13% от номинала.

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После формирования 29 августа нового правительства во главе с Алексеем Гончаруком ВВП-варранты Украины, выпущенные в ходе реструктуризации украинского долга в 2015 году, подорожали 30 августа 2019 года на 1 процентный пункт — до нового исторического максимума в 87,75% от номинала.

Как сообщалось ранее, неизвестный вирус впервые был зафиксирован в декабре 2019 года у жителей китайского города Ухань в центре страны. Предположительно, он возник на городском рынке морепродуктов. Позднее было определено, что новый вирус принадлежит группе коронавирусов.