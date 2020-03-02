Коронавирус, слабый спрос на ОВГЗ и правительство под вопросом: что спасет гривну в марте

На том, что самым главным драйвером мировых рынков в феврале являлся коронавирус, который сказался непосредственно и на украинском рынке, сходятся все опрошенные Delo.ua аналитики.

"Почти весь месяц фондовые активы никак не реагировали на происходящее в Китае. Тем не менее, после того как число инфицированных за пределами КНР резко увеличилось, инвесторы в панике ринулись распродавать активы. За последнюю неделю февраля S&P 500 рухнул на 12,5%, но сильнее всего досталось инструментам из развивающихся стран среди которых и Украина. Так, украинский Минфин провел ряд неудачных аукционов по размещению ОВГЗ: 18 и 26 февраля удалось привлечь всего лишь 1,8 млрд грн и 1,6 млрд грн, что гораздо ниже планируемого — 4,5 млрд грн", — говорит в комментарии Delo.ua аналитик TeleTrade Сергей Родлер.

В текущих условиях инвесторы, по словам аналитика, предпочитают избегать покупки рискованных активов и делают выбор в пользу защитных — ценных бумаг Казначейства США и золота.

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"Кроме того, после длительного периода роста подешевели и ВВП-варанты, выплаты по которым зависят от роста ВВП Украины, а значит крупные игроки сомневаются в долгосрочном успехе экономики", — отмечает также Сергей Родлер.

Само падение спроса на ОВГЗ, по прогнозам Родлера, должно негативно сказаться на гривне поскольку приток валюты в 2019 году, на фоне активных покупок украинского долга нерезидентами, оказывал существенную поддержку курсу.

"Конец прошлого месяца проходил на крайне минорной ноте, активность торгов снизилась, как и активность нерезидентов. Важно отметить, что сейчас динамика нерезидентов постепенно ослабевает, что в марте может сказаться на гривне", — отмечает в комментарии Delo.ua и аналитик Альпари Максим Пархоменко.

В качестве дополнительного фактора по снижению интереса к украинским ОВГЗ нерезидентов Сергей Родлер называет также резкое снижение учетной ставки НБУ до 11%, которое привело к ощутимому падению доходности бумаг; управляющие считают ее слишком низкой по сравнению с возможными потерями, которые могут принести инвестиции в украинские активы.

"Таким образом, даже уход темы COVID-19 с радаров вряд ли позволит Минфину привлекать средства в привычных объемах", — отмечает Родлер.

О еще одном тревожном звоночке для украинских ОВГЗ и соответственно для стабильности гривни говорит Delo.ua руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин. "На рынке ходят слухи о возможном выходе СитиБанка из гривневых ОВГЗ, что в перспективе может создать сильный спрос на валюту и побудить других нерезидентов закрыть позиции в бумагах. Такие действия инвесторов связаны с падением финансовых рынков на 15% на прошлой неделе. И хотя в этот понедельник наметился осторожный отскок рынков, пессимизм в отношении возобновления снижения все еще доминирует. Инвесторы ищут защиту в безопасных активах, избегая развивающихся рынков", — рассказывает он.

Отметим, 3 марта рынок ждет очередное размещение ОВГЗ на 6 месяцев, 1 год, 3 года. Количество размещенных ОВГЗ и ожидаемую сумму от их размещения Министерство финансов не указывает.

На 4 марта 2020 года запланировано погашение ОВГЗ на сумму 4,5 млрд грн, а на 11 марта — на 0,95 млрд грн.

Согласно официальной статистики, с начала 2020 года общее количество ОВГЗ за счет погашения старых ОВГЗ уменьшилось на 14,8 млрд грн. Только за февраль 2020 года ОВГЗ стало меньше на 5,6 млрд грн.

На конец февраля нерезиденты имеют на руках ОВГЗ на сумму 128,5 млрд грн, что составляет около 15% всех ОВГЗ находящихся в обращении.

От активных действий иностранных инвесторов на ближайшем аукционе ОВГЗ, по мнению Андрея Шевчишина, будет удерживать и внеплановое заседание Верховной Рады, на котором может произойти смена если не всего, то части правительства. Аналитик считает, что такой фактор удержит и МВФ от каких-либо действий относительно Украины.

Что будет в марте

В марте, по словам Максима Пархоменко, "править бал" на валютном рынке будут три основных драйвера: ситуация с коронавирусом, отношения с МВФ и новая учетная ставка от НБУ.

"В случае усиления темпов распространения вируса по планете и введения карантина в отдельных регионах может начаться небольшая паника и у инвесторов. Но, они не будут влиять на темы экономики до того момента, пока мировые рынки стабильны. В случае паники уже на мировых рынках мы можем стать свидетелями снижения гривны. Темпы падения будет небольшими, но гривня может снизиться до отметки 25,50 грн/доллар", — говорит аналитик.

Ясность по программе МВФ и ее будущем в Украине, по мнению Пархоменко, может иметь два варианта. "Здесь важен исход переговоров, который и определит будущее гривны. В позитивном варианте инвесторы могут увеличить активность с украинскими активами. При негативном варианте темпы падения гривны будут наиболее высокими", — отмечает Максим Пархоменко.

Также аналитик говорит, что более существенное снижение ставки со стороны НБУ может вызвать как снижение доходности наших бумаг, так и привлечение по ним. За счет этого гривня может потерять один из источников спроса и получить шансы на снижение.

"При нейтральной динамике всех этих факторов курс гривни будет находиться на текущих отметках в 24,50/24,70 грн/доллар", — резюмирует Максим Пархоменко.

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О факторах, которые смогут в марте поддержать гривню говорит Сергей Родлер. "В ближайшее время оказывать поддержку курсу будут лишь обменные операции аграриев и металлургов, чьи выручка может значительно просесть из-за падения рыночных цен на сырье вследствие перебоев в работе главных промышленных центров мира: Китая, Южной Кореи и Германии", — считает он.

В текущих условиях Родлер советует хранить сбережения в иностранной валюте, в первую очередь в долларах. "Экономика США выглядит гораздо сильнее европейской и практически не пострадала от происходящего в мире, тогда как ЕС был близок к рецессии еще в прошлом году, до всей истории с коронавирусом", — говорит аналитик.

По прогнозам Сергея Родлера, курс гривни вполне может просесть до отметки в 25,10 грн за доллар. "Позитивные изменения могут произойти только, если инвесторы получат подтверждение, что распространение коронавируса было взято под полный контроль и больше не угрожает международной торговле", — отмечает аналитик.

Продолжение девальвационного движения в зону 25 грн/доллар прогнозирует гривне Андрей Шевчишин.

Аналитик также обращает внимание на инициативу министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины по увеличению господдержки промышленности и агросектора в 8 раз в ближайшие три года — до 3,6 млрд долларов, которая также может сказаться на курсе гривни.

Тем временем, Национальный банк Украины по сравнению с последним банковским днем прошлой недели, пятницей, 28 февраля снизил официальный курс гривни по отношению к доллару на понедельник, 2 марта на 3 копейки — с 24,561 грн/доллар до 24,59 грн/доллар.

Официальный курс евро, по сравнению с пятницей вырос в цене почти на 5 копеек — с 26,9299 грн/евро до 26,9789 грн/евро.

Отметим, за прошлую неделю официальная гривня подешевела почти на 11 копеек по отношению к доллару и почти на 52 копейки по отношению к евро.

Официальный курс валют на 2 марта:

✅ 1 доллар США — 24,59 грн;

✅ 1 евро — 26,9789 грн;

✅ 1 швейцарский франк — 25,4384 грн;

✅ 1 фунт стерлингов — 31,6486 грн.

На межбанковском валютном рынке 2 марта доллар в продаже подорожал на 4 копейки, а в покупке — на 5 копеек. В пятницу, 28 февраля, межбанк закрылся в диапазоне 24,64/24,68 грн/доллар, а уже 2 марта открылся в диапазоне 24,69/24,72 грн/доллар.

Курс евро на межбанке в продаже вырос на 27 копеек, в покупке — на 28 копеек. 2 марта торги по евро стартовали в диапазоне 27,31/27,34 грн/евро. 28 февраля закрылись на уровне — 27,03/27,07 грн/евро.

На наличном рынке в понедельник утром средний курс покупки доллара составил 24,48 грн/доллар. Продают наличный доллар по курсу 24,55 грн/доллар. По сравнению с пятницей — курс на наличном рынке был 24,38/24,45 грн/доллар — и в покупке, и в продаже доллар подорожал на 10 копеек.

Средний курс купли/продажи евро утром 2 марта на наличном рынке составил 26,90/27,05 грн/евро. 28 февраля утром европейскую валюту покупали по курсу 26,65 грн/евро, продавали — 26,80 грн/евро. Таким образом, евро и в покупке, и в продаже подорожал на 25 копеек.

Надия Михальчук, специально для Delo.ua