Политика 1 час назад

Зеленский рассказал, зачем созывает Раду

Рассмотрение нескольких законопроектов, отчет деятельности правоохранительных органов и вопросы по Кабмину вошли в повестку дня внеочередного заседания

Зеленский рассказал, зачем созывает Раду Зеленский рассказал, зачем созывает Раду
Владимир Зеленский. Фото: Главком

Президент Украины Владимир Зеленский направил председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову письмо с требованием созвать внеочередное заседание парламента. Об этом сообщили в пресс-службе Президента Украины.

"Глава государства обратился с просьбой включить в повестку дня заседания вопрос о рассмотрении нескольких проектов законов, вопросы по Кабинету Министров Украины. Кроме того, Президент просит заслушать отчет о деятельности правоохранительных органов", — говорится в письме.

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Ранее стало известно, что председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков созывает 4 марта 2020 года внеочередное заседание парламента по требованию Президента Украины Владимира Зеленского.

Также сообщалось, что Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает кандидатуру украинского предпринимателя, бывшего вице-премьер-министра и министра социальной политики Сергея Тигипко на пост премьер-министра Украины.

А премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что не писал заявление об отставке и не обсуждал тему отставки с президентом Владимиром Зеленским.

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