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Валюта 60 минут назад

Министр финансов озвучила прогноз курса гривни к доллару

Нацвалюта будет укрепляться

Министр финансов озвучила прогноз курса гривни к доллару Министр финансов озвучила прогноз курса гривни к доллару
Оксана Маркарова. Фото: finclub.net

Министр финансов Украины Оксана Маркарова прогнозирует дальнейшее укрепление курса гривни к доллару.

Об этом она сказала в интервью изданию FinClub.

В частности, министр напомнила, что текущий курс гривни к доллару (24,5 грн/доллар) сейчас сильнее того, который был учтен в бюджете (27 грн/доллар).

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"И мы видим тренд на дальнейшее укрепление", — отметила Маркарова.

По ее словам, макроэкономические модели показывают: чем больше валюты будет заходить в страну, тем больше будет развиваться экономика.

"Это тоже повлияет на усиление валюты", — добавила министр.

Ранее Кабинет министров Украины прогнозировал, что средний курс гривни к доллару в 2020 году составит 27 грн/долл. Такой прогноз заложен в макропрогнозе, на котором рассчитан проект госбюджета-2020.

По данным НБУ, из-за укрепления курса гривни чистые потери государственного бюджета (за вычетом экономии на долговых выплатах и расходах) в 2019 году составили около 23 млрд грн.

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Как известно, официальный курс доллара к гривне, который ежедневно устанавливает Нацбанк, снизился за январь-декабрь 2019 года на 14,5%.

Напомним, Министерство финансов Украины на аукционе 25 февраля предлагало инвесторам номинированные в гривне ОВГЗ сроком на 3 месяца, 1 год, 2 года и 7 лет, по результатам которого в госбюджет была привлечена довольно скромная сумма — лишь 1,6 млрд грн.

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