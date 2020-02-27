Евро показывает стремительный рост: что происходит на рынке валют

Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс валют на четверг, 27 февраля 2020 года.

По сравнению со вчерашним днем, средой, 26 февраля, официальный курс гривни по отношению к доллару снизился почти на 12 копеек — с 24,5307 грн/доллар до 24,649 грн/доллар.

Официальный курс евро, по сравнению со средой, вырос в цене почти на 20 копеек — с 26,6035 грн/евро до 26,8021 грн/евро.

Напомним, в первый банковский день этой недели, понедельник, 24 февраля, официальный курс доллара был 24,453 грн/доллар, евро — 26,4129 грн/евро

Официальный курс валют на 27 февраля:

✅ 1 доллар США — 24,649 грн;

✅ 1 евро — 26,8021 грн;

✅ 1 швейцарский франк — 25,259 грн;

✅ 1 фунт стерлингов — 31,8786 грн.

На межбанковском валютном рынке 27 февраля в покупке доллар подорожал на 1 копейку, в продаже — на 0,5 копеек. В среду, 26 февраля, межбанк закрылся в диапазоне 24,59/24,6150 грн/доллар, а уже 27 февраля открылся в диапазоне 24,60/24,62 грн/доллар.

Курс евро на межбанке в продаже вырос больше, чем на 15 копеек, в покупке — на 16 копеек. 27 февраля торги по евро стартовали в диапазоне 26,8656 / 26,8850 грн/евро. 26 февраля закрылись на уровне — 26,7047 / 26,7294 грн/евро.

Согласно информации дилеров, коридор по доллару и евро в четверг ожидается в пределах — 24,50-24,75 грн/доллар, 26,729-27,101 грн/евро.

На наличном рынке в четверг утром средний курс покупки доллара составил 24,47 грн/доллар. Продают наличный доллар по курсу 24,53 грн/доллар. По сравнению со средой — курс на наличном рынке был 24,43/24,55 грн/доллар — в покупке доллар подорожал на 4 копейки, в продаже — подешевел на 2 копейки.

Средний курс купли/продажи евро утром 27 февраля на наличном рынке составил 26,59/26,70 грн/евро. 26 февраля утром европейскую валюту покупали по курсу 26,50 грн/евро, продавали — 26,64 грн/евро. Таким образом, в покупке евро подорожал на 9 копеек, в продаже — на 6 копеек.

Отметим, в первый банковский день этой недели курсы американской и европейской валют были такими: 24,32/24,37 грн/доллар, 26,35/26,45 грн/евро.