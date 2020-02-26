Спрос на украинские ОВГЗ падает: курс угрожает провалиться до 25,5 гривен за доллар

Министерство финансов Украины на аукционе 25 февраля предлагало инвесторам номинированные в гривне ОВГЗ сроком на 3 месяца, 1 год, 2 года и 7 лет, по результатам которого в госбюджет была привлечена довольно скромная сумма — лишь 1,6 млрд грн.

К резкому сокращению интереса инвесторов к украинскому долгу, по мнению руководителя отдела аналитики ГК Forex Club Андрея Шевчишина, привели действующие ставки по доходности и неблагоприятная внешняя конъюнктура на финансовых рынках. "Это значит, что Минфин будет испытывать существенные сложности с привлечением средств для финансирования бюджета", — отмечает эксперт.

Более оптимистично на аукцион смотрит аналитик ICU Тарас Котович. "Хоть объемы спроса и привлечений были небольшими, спрос был заявлен на весь срок обращения, а эмитент имел возможность маневра в ставках", — говорит он.

Аналитик ICU отмечает, что по кратчайшему, фактически 2-месячному, сроку обращения ОВГЗ, процентные ставки даже были снижены. "Спрос оказался меньше предложения, но эмитент не согласился на повышение ставок, удовлетворив 2/3 спроса по ставкам не выше 9,4%. Это был уровень и минимальной, и средневзвешенной ставки", — говорит Котович.

Тем не менее, по 1,5-годичным бондам ставки были повышены, и они приблизились к уровню 2-годичных. Так, ставка отсечения была повышена на 35 базовых пункта, до 10%, как и по 2 годичным, а средневзвешенную — на 27 б.п., до 9.9%, что на 10 б.п. ниже, чем по 2-летним ОВГЗ. "Здесь спрос превышал предложение, но Минфин продал немного меньше, отклонив три заявки на 60 млн грн", — отмечает аналитик ICU.

По 2-годичным бондам, по наблюдениям Котовича, участники торгов преимущественно хотели получить ставки повыше, чем в прошлый раз. "Поэтому размещено было 60% от предложенного к продаже объема, а ставки остались неизменными — на уровне 10%", — сообщает Котович.

Предложение 7-летних облигаций, которое не имело ограничений по объему, по словам аналитика ICU, тоже получило небольшой объем спроса, но эмитент здесь был более принципиальным, чем по другим срокам обращения. В результате было отклонено более 40% спроса, но ставку отсечения сохранили на уровне 9,95%, хотя средневзвешенная также выросла до уровня 9.95%, или на 16 б.п.

"Учитывая в целом нестабильную ситуацию в мире из-за эпидемии коронавируса, привлечение 1,6 млрд грн в бюджет фактически новых средств можно считать вполне неплохим результатом этого аукциона, несмотря на довольно небольшой объем финансирования, особенно сравнивая с периодом активного инвестирования средств иностранцами", — отмечает Тарас Котович.

На следующей неделе в ICU ожидают активизации спроса на гособлигации с учетом того, что в начале марта проходят немалые погашения ОВГЗ в сумме 4,2 млрд грн. "Мы ожидаем, что перед очередным просмотром учетной ставки НБУ значительная часть погашений может быть вложена в новые инструменты, которые будут размещаться на следующей неделе", — говорит Тарас Котович.

Отметим, 3 марта Минфин планирует разместить на аукционе ОВГЗ сроком на 6 месяцев, 1 и 3 года. Впрочем, этого может оказаться недостаточно для стабильности гривни. Шевчишин отмечает, что основные доноры бюджета — экспортеры и крупные промышленные компании — продолжают стагнировать под влиянием крепкой гривни и высокой конкуренции на внешних рынках, а цены на сырьевых рынках, которые критически важны для экспортных поступлений, обвалились.

С точки зрения аналитика, мир погружается в рецессию, и, вероятно, первый квартал 2020 года для мировой экономики может оказаться в отрицательной зоне. В данной ситуации запаса прочности для украинской экономики недостаточно, если не начать ослаблять гривню для стимулирования экономики, экспорта и наполнения бюджета.

"В условиях масштабных рисков и вызовов для украинской экономики, снижения внешних поступлений и риска роста дефицита бюджета ожидаем ослабление гривни до 25 грн/доллар и, вероятно, далее к 25,5 грн/доллар", — говорит Андрей Шевчишин.

Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс валют на среду, 26 февраля 2020 года.

По сравнению со вчерашним днем, вторником, 25 февраля, официальный курс гривни по отношению к доллару снизился на 3 копейки — с 24,4995 грн/доллар до 24,5307 грн/доллар.

Официальный курс евро, по сравнению со вторником, вырос в цене на 9 копеек — с 26,5109 грн/евро до 26,6035 грн/евро.

Напомним, в первый банковский день этой недели, понедельник 24 февраля официальный курс доллара был 24,453 грн/доллар, евро — 26,4129 грн/евро

Официальный курс валют на 26 февраля:

✅ 1 доллар США — 24,5307 грн;

✅ 1 евро — 26,6035 грн;

✅ 1 швейцарский франк — 25,0825 грн;

✅ 1 фунт стерлингов — 31,8126 грн.

На межбанковском валютном рынке 26 февраля и в покупке, и в продаже доллар подорожал на 9 копеек. Во вторник, 25 февраля, межбанк закрылся в диапазоне 24,54/24,56 грн/доллар, а уже 26 февраля открылся в диапазоне 24,63/24,65 грн/доллар.

Курс евро на межбанке не изменился. 26 февраля торги по евро стартовали в том самом диапазоне, на котором закрылись 25 февраля — 26,58/26,61 грн/евро.

Согласно информации дилеров, коридор по доллару и евро в среду ожидается в пределах — 24,50-24,75 грн/доллар, 26,607-26,953 грн/евро.

На наличном рынке в среду утром средний курс покупки доллара составил 24,43 грн/доллар. Продают наличный доллар по курсу 24,55 грн/доллар. По сравнению со вторником — курс на наличном рынке был 24,35/24,40 грн/доллар — в покупке доллар подорожал на 8 копеек, в продаже — на 15 копеек.

Средний курс купли/продажи евро утром 26 февраля на наличном рынке составил 26,50/26,64 грн/евро. 25 февраля утром европейскую валюту покупали по курсу 26,40 грн/евро, продавали — 26,50 грн/евро. Таким образом, в покупке евро подорожал на 10 копеек, в продаже — на 14 копеек.

Отметим, в первый банковский день этой недели курсы американской и европейской валют были такими: 24,32/24,37 грн/доллар, 26,35/26,45 грн/евро.