Минфин продает ОВГЗ: гривня в ожидании результатов

Во вторник, 25 февраля, Минфин снова собирается размещать гривневые ОВГЗ. Но первый прогноз можно дать уже сейчас — в связи с тем, что днем ранее на межбанковском валютном рынке активность иностранных продавцов валюты не наблюдалось, то большого спроса на облигации сегодня не будет. Удерживать гривне стабильность без притока иностранной валюты может быть непросто.

Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс валют на вторник, 25 февраля 2020 года.

По сравнению со вчерашним днем, понедельником, 24 февраля, официальный курс гривни по отношению к доллару снизился больше, чем на 4 копейки — с 24,453 грн/доллар до 24,4995 грн/доллар.

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Официальный курс евро, по сравнению с понедельником, вырос в цене на 10 копеек — с 26,4129 грн/евро до 26,5109 грн/евро.

Официальный курс валют на 25 февраля:

✅ 1 доллар США — 24,4995 грн;

✅ 1 евро — 26,5109 грн;

✅ 1 швейцарский франк — 25,011 грн;

✅ 1 фунт стерлингов — 31,6191 грн.

На межбанковском валютном рынке 25 февраля и в покупке, и в продаже доллар подорожал на 1 копейку. В понедельник, 24 февраля, межбанк закрылся в диапазоне 24,49/24,52 грн/доллар, а уже 25 февраля открылся в диапазоне 24,50/24,53 грн/доллар.

Евро подорожал в покупке и в продаже на 2 копейки. 25 февраля торги по евро стартовали в диапазоне 26,59/26,61 грн/евро. 24 февраля закрылись на уровне 26,57/26,59 грн/евро.

Согласно информации дилеров, коридор по доллару во вторник ожидается в пределах — 24,40-24,65 грн/доллар, по евро — 26,425-26,770 грн/евро.

На наличном рынке во вторник утром средний курс покупки доллара составил 24,35 грн/доллар. Продают наличный доллар в понедельник по курсу 24,40 грн/доллар. По сравнению с понедельником — курс на наличном рынке был 24,32/24,37 грн/доллар — и в покупке, и в продаже доллар подорожал на 3 копейки.

Средний курс купли/продажи евро утром 25 февраля на наличном рынке составил 26,40/26,50 грн/евро. 24 февраля утром европейскую валюту покупали по курсу 26,35 грн/евро, продавали — 26,45 грн/евро. Таким образом, и в покупке, и в продаже евро подорожал на 5 копеек.

"Минимальные и разнонаправленные колебания курса продолжают свидетельствовать о равновесии доллара к гривне вблизи текущих уровней. НБУ остается покупателем валюты на межбанке, на прошлой неделе он купил в резервы 125 млн долларов. С начала года Нацбанк пополнил резервы на 706 млн долларов. Без этих покупок доллар к сегодняшнему дню торговался бы чуть ниже", — говорит в комментарии Delo.ua старший аналитик брокерской компании "Альпари" Вадим Иосуб.

По прогнозам аналитика, значительных изменений курса доллара к гривне на этой неделе не будет. "Доллар на межбанке может торговаться к концу недели вблизи 24,5 грн/доллар, а наличный доллар в банках может торговаться около 24,3/24,5 грн/доллар", — говорит Вадим Иосуб.