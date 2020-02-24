Особого притока иностранной валюты не ожидается: Что скажет курс гривни

На этой неделе Минфин также должен погасить предыдущие выпуски ОВГЗ. Таким образом, деньги, которые пойдут на их погашение, могут быть потрачены нерезидентами на приобретение новых ОВГЗ. Новых денег на покупку ОВГЗ, по прогнозам аналитиков, в виде захода иностранной валюты в Украину, скорее всего, не будет.

Руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин считает, что гривня сегодня находится не в очень благоприятной для себя ситуации.

"Украинский рынок переваривает глобальные новости и оценивает влияние короновируса на украинскую экономику. Риск глобальной рецессии значительно повысился. Утром в понедельник обрушились европейские и азиатские рынки, а также сырьевые площадки, обвалились котировки нефти, кукурузы и пшеницы. Фьючерсы на индексы США показывают значительное падение на открытии рынка. Инвесторы спасаются в защитных инструментах — долларе США, золоте. В такой ситуации гривне будет очень тяжело выстоять, так как инвесторы начинают выводить инвестиции, и объем ОВГЗ на руках нерезидентов снижается", — говорит он в комментарии Delo.ua.

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Аналитик отмечает, что в целом на рынке сегодня преобладают девальвационные настроения.

"Сегодня гривня может откатиться к 24,5 грн/доллар и начать движение в зону 25 грн/доллар", — говорит Андрей Шевчишин.

Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс валют на понедельник, 24 февраля 2020 года.

По сравнению с последним банковским днем прошлой недели, пятницей, 21 февраля, официальный курс гривни по отношению к доллару вырос больше, чем на 2 копейки — с 24,4777 грн/доллар до 24,453 грн/доллар.

Официальный курс евро, по сравнению с пятницей, снизился в цене на 1 копейку — с 26,4249 грн/евро до 26,4129 грн/евро.

Официальный курс валют на 24 февраля:

✅ 1 доллар США — 24,453 грн;

✅ 1 евро — 26,4129 грн;

✅ 1 швейцарский франк — 24,8962 грн;

✅ 1 фунт стерлингов — 31,6153 грн.

На межбанковском валютном рынке 24 февраля в покупке доллар подорожал на 1 копейку, а в продаже — на 2 копейки. В пятницу, 21 февраля, межбанк закрылся в диапазоне 24,45/24,47 грн/доллар, а уже 24 февраля открылся в диапазоне 24,46/24,49 грн/доллар.

Евро подешевел в покупке на 4 копейки, а в продаже на 3 копейки. 24 февраля торги по евро стартовали в диапазоне 26,45/26,48 грн/евро. 21 февраля закрылись на уровне 26,49/26,51 грн/евро.

Согласно информации дилеров, коридор по доллару в понедельник ожидается в пределах — 24,35-24,60 грн/доллар, 26,298-26,617 грн/евро.

На наличном рынке в понедельник утром средний курс покупки доллара составил 24,32 грн/доллар. Продают наличный доллар в понедельник по курсу 24,37 грн/доллар. В пятницу курс на наличном рынке был таким же.

Средний курс купли/продажи евро утром 24 февраля на наличном рынке составил 26,35/26,45 грн/евро. 21 февраля утром европейскую валюту покупали по курсу 26,35 грн/евро, продавали — 26,42 грн/евро. Таким образом, в покупке курс евро остался неизменным, а в продаже подорожал на 3 копейки.