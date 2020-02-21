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Валюта 1 час назад

Без особых скачков: За неделю гривня подешевела на 3 копейки

Стабильность курса гривни может обеспечить фактор работы представителей МВФ в Украине

Без особых скачков: За неделю гривня подешевела на 3 копейки Без особых скачков: За неделю гривня подешевела на 3 копейки

Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс валют на пятницу, 21 февраля 2020 года.

По сравнению с четвергом, 20 февраля, официальный курс гривни по отношению к доллару вырос почти на 5 копеек — с 24,5231 грн/доллар до 24,4777 грн/доллар.

Напомним, в первый банковский день этой недели, понедельник, 17 февраля, официальный курс гривни по отношению к доллару был 24,447 грн/доллар. Таким образом, за неделю официальная гривня потеряла 3 копейки.

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Официальный курс евро, по сравнению с четвергом, снизился в цене на 6 копеек — с 26,4862 грн/евро до 26,4249 грн/евро.

Официальный курс валют на 21 февраля:

✅ 1 доллар США — 24,4777 грн;

✅ 1 евро — 26,4249 грн;

✅ 1 швейцарский франк — 24,8947 грн;

✅ 1 фунт стерлингов — 31,5114 грн.

На межбанковском валютном рынке 21 февраля в покупке доллар подорожал на 2 копейки, а в продаже — на 1 копейку (24,42/24,45). В четверг, 20 февраля, межбанк закрылся в диапазоне 24,4450/24,4650 грн/доллар, а уже 21 февраля открылся в диапазоне / грн/доллар.

Согласно информации дилеров, коридор по доллару в пятницу ожидается в пределах — 24,35-24,55 грн/доллар, 26,273-26,539 грн/евро.

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21 февраля торги по евро стартовали в диапазоне 26,3589/26,3888 грн/евро. 20 февраля закрылись на уровне 26,4397/26,4588 грн/евро.

На наличном рынке в пятницу утром средний курс покупки доллара составил 24,32 грн/доллар. По сравнению с четвергом наличный доллар подорожал на 4 копейки — утром 20 февраля американскую валюту покупали по курсу 24,36 грн/доллар. Продают наличный доллар в пятницу по курсу 24,37 грн/доллар. 

Отметим, в первый банковский день этой недели курс доллара на наличном рынке был 24,38/ 24,42грн/доллар.

Средний курс купли/продажи евро утром 21 февраля на наличном рынке составил 26,35/грн/евро. 20 февраля утром европейскую валюту покупали по курсу 26,40 грн/евро, продавали — 26,48 грн/евро. Таким образом, в покупке курс евро подешевел на 5 копеек, а в продаже на 6 копеек.

"Курс гривни в пятницу, 21 февраля, находится около отметки 24,45 гривни за доллар. Рынок взял небольшую паузу после приезда миссии МВФ в Украину. И хотя кредит Фонда сам по себе не является необходимостью, сотрудничество с Фондом повышает инвестиционную привлекательность Украины. В то же время, на мировых рынках доллар США продолжает расти, поскольку инвесторы на фоне рисков глобальной пандемии короновируса, падения и торможения мировых экономик, спешат уйти в безопасные активы. Под сильным давлением находятся европейские валюты, что еще больше ухудшает конкурентоспособность украинских товаров на европейском рынке. Вероятно, в ближайшей перспективе гривня продолжит демонстрировать волатильность с попытками ослабления, что позволит ей выйти из коридора 24,4-24,5 гривни за доллар", — прокомментировал руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

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