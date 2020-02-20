НБУ укрепляет курсы доллара и евро

Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс валют на четверг, 20 февраля 2020 года.

По сравнению со средой, 19 февраля, официальный курс гривни по отношению к доллару снизился на 8 копеек — с 24,4431 грн/доллар до 24,5231грн/доллар.

Напомним, в первый банковский день этой недели, понедельник, 17 февраля, официальный курс гривни по отношению к доллару был 24,447 грн/доллар.

Официальный курс евро, по сравнению со средой, поднялся в цене почти на 6 копеек — с 26,4291 грн/евро до 26,4862 грн/евро.

Официальный курс валют на 20 февраля:

✅ 1 доллар США — 24,5231грн;

✅ 1 евро — 26,4862 грн;

✅ 1 швейцарский франк — 24,9383 грн;

✅ 1 фунт стерлингов — 31,8445 грн.

На межбанковском валютном рынке 20 февраля в покупке доллар подорожал на 2 копейки, а в продаже — на 3 копейки. В среду, 19 февраля, межбанк закрылся в диапазоне 24,47/24,49 грн/доллар, а уже 20 февраля открылся в диапазоне 24,49/24,52 грн/доллар.

Согласно информации дилеров, коридор по доллару в четверг ожидается в пределах 24,40-24,65 грн/доллар.

Стоимость евро на межбанковском валютном рынке также выросла. 20 февраля торги по евро стартовали в диапазоне 26,4271/26,4546 грн/евро. 19 февраля закрылись на уровне 26,40/26,42 грн/евро.

На сегодня дилеры прогнозируют коридор по евро в пределах 26,278-26,597 грн/евро.

На наличном рынке в четверг утром средний курс покупки доллара составил 24,36 грн/доллар. По сравнению со средой наличный доллар подорожал на 1 копейку — утром 19 февраля американскую валюту покупали по курсу 24,35 грн/доллар. Продают наличный доллар в четверг по курсу 24,41 грн/доллар. По сравнению со средой — курс был 24,42 грн/доллар — американская валюта подешевела на 1 копейку.

Отметим, в первый банковский день этой недели курс доллара на наличном рынке был 24,38/ 24,42грн/доллар.

Средний курс купли/продажи евро утром 20 февраля на наличном рынке составил 26,40/26,48 грн/евро. 19 февраля утром европейскую валюту покупали по курсу 26,40 грн/евро, продавали — 26,50 грн/евро. Таким образом, в покупке курс евро остался неизменным, а в продаже евро подешевел на 2 копейки.