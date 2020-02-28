Доллар за неделю подорожал на 11 копеек, евро — на 52 копейки

В течение последней недели месяца, 24-28 февраля, национальная валюта продолжала сдавать позиции. Аукцион по продаже гособлигаций, традиционно проходящий по вторникам, 25 февраля показал неутешительные результаты — покупают украинские бонды на внутреннем рынке все хуже. Это не могло не сказаться на курсе гривни.

26 февраля регулятор дважды выходил на межбанк. Первый раз НБУ выкупал доллары по курсу 24,57 грн/доллар, второй — по курсу 24,54 грн/доллар. За покупкой евро НБУ участниками рынка не был замечен — предложения европейской валюты здесь не превышали спрос.

Такие действия НБУ, очевидно, отразились на самих котировках. К закрытию межбанка 27 февраля доллар подешевел и в покупке, и в продаже на 10 копеек, евро, наоборот, вырос с начала торгов в покупке на 3 копейки, в продаже — на 2 копейки.

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По сравнению со вчерашним днем, четвергом, 27 февраля, официальный курс гривни, который установил Национальный банк Украины на пятницу, 28 февраля 2020 года, по отношению к доллару вырос почти на 9 копеек — с 24,649 грн/доллар до 24,561 грн/доллар.

Официальный курс евро, по сравнению с четвергом, в отличие от доллара, курс которого снизился, вырос в цене почти на 13 копеек — с 26,8021 грн/евро до 26,9299 грн/евро.

Напомним, в первый банковский день этой недели, понедельник, 24 февраля, официальный курс доллара был 24,453 грн/доллар, евро — 26,4129 грн/евро. Таким образом, за неделю официальная гривня подешевела почти на 11 копеек по отношению к доллару и почти на 52 копейки по отношению к евро.

Официальный курс валют на 28 февраля:

✅ 1 доллар США — 24,561 грн;

✅ 1 евро — 26,9299 грн;

✅ 1 швейцарский франк — 25,3311грн;

✅ 1 фунт стерлингов — 31,6898 грн.

На межбанковском валютном рынке 28 февраля доллар в продаже и покупке подорожал на 5 на копеек. В четверг, 27 февраля, межбанк закрылся в диапазоне 24,50/24,52 грн/доллар, а уже 28 февраля открылся в диапазоне 24,55/24,57 грн/доллар.

Курс евро на межбанке в продаже вырос на 12 копеек, в покупке — на 11 копеек. 28 февраля торги по евро стартовали в диапазоне 27,00/27,02 грн/евро. 27 февраля закрылись на уровне — 26,89/26,90 грн/евро.

Согласно информации дилеров, коридор по доллару и евро в пятницу ожидается в пределах — 24,45-24,65 грн/доллар грн/доллар, и 26,895-27,214 грн/евро.

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На наличном рынке в пятницу утром средний курс покупки доллара составил 24,38 грн/доллар. Продают наличный доллар по курсу 24,45 грн/доллар. По сравнению с четвергом, курс на наличном рынке был 24,47/24,53 грн/доллар, в покупке доллар подешевел на 9 копеек, в продаже — на 8 копеек.

Средний курс купли/продажи евро утром 28 февраля на наличном рынке составил 26,65/26,80 грн/евро. 27 февраля утром европейскую валюту покупали по курсу 26,59 грн/евро, продавали — 26,70 грн/евро. Таким образом, в покупке евро подорожал на 6 копеек, в продаже — на 10 копеек.

Отметим, в первый банковский день этой недели курсы американской и европейской валют были такими: 24,32/24,37 грн/доллар, 26,35/26,45 грн/евро.