Из-за коронавируса продажи заведений общественного питания в Украине упали на 26%

После введения карантина у ресторанов и других заведений общепита резко упали продажи.

Причем они резко снизились не только в столице — на 24% за четыре дня карантина по сравнению с аналогичным периодом на прошлой неделе — но и во всех крупнейших областных центрах. Так, во Львове показатель просел в среднем на 23%, в Харькове — на 20%, в Одессе и Днепре — на 24%.

Об этом свидетельствуют результаты исследования компании по автоматизации кафе, ресторанов и магазинов Poster, основанное на данных около 3500 действующих заведений Украины.

Многие заведения, деятельность которых официально приостановлена из-за введенного властями карантина, пытаются срочно переориентироваться на доставку. Те, кто не успел сделать этого раньше, встают в очередь на подключение к сервисам Glovo или Uber Eats, кто-то — организовывает свою доставку, превращая официантов во временных курьеров.

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Форматы заведений, которые раньше, в принципе, не работали с доставкой — бары, пабы, кофейни, заведения с караоке, кальянные — также борются за гостей: многие предлагают акции и скидки за самовывоз блюд и напитков.

"Мы пока ждем. Хочется понять реальные потребности людей во время карантина. Что-то подсказывает мне, что и доставка работать не будет. Сидя дома с гречкой, я не заказываю доставку еді, из супермаркета — да, из аптеки — да, а вот из ресторана — под вопросом", — комментирует ресторатор, основатель пабов "Кеды искусствоведа" (Киев, Днепр) Денис Жаткин.

Также из-за коронавируса облачная система автоматизации для кафе, ресторанов и магазинов Poster открывает бесплатный доступ заведениям к Poster Shop — конструктору сайта-витрины для заведений. Онлайн-меню рестораторы могут продвигать через социальные сети или другие каналы коммуникации с гостями. Официанты, которые сидят без работы, на пару недель становятся курьерами или же люди могут сами забрать еду навынос.

Напомним, что в сети ресторанов Димы Борисова из-за закрытия заведений решили отдать продукты бедным.