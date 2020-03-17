В сети ресторанов Димы Борисова из-за закрытия заведений решили отдать продукты бедным

Из-за введенного в Киеве запрета на работу заведений общественного питания с 17 марта 2020 года, рестораны "Семьи ресторанов Димы Борисова" (Mushlya bar, Белый налив, Канапка бар, Остання барикада, Pinzarella и ряд других) намерены закупленные свежие продукты со своих складов передать незащищенным слоям населения.

Об этом Delo.ua сообщили в пресс-службе сети.

Как известно, в Киеве с 17 марта 2020 года из-за угрозы вспышки коронавируса вступил в силу запрет на работу заведений общественного питания, салонов красоты, торгово-развлекательных центров, ночных клубов и многих других заведений, где возможно скопление людей. Для представителей ресторанного бизнеса это означает необходимость закрыть заведения на период карантина — некоторые же заведения будут работать по принципу доставки продукции.

В пресс-службе сети "Семьи ресторанов Димы Борисова" объяснили, что придерживаются рекомендаций Министерства здравоохранения Украины и городских властей. "Мы закрываем все рестораны. Не может быть никаких сомнений и компромиссов, когда речь идет о безопасности людей", 一 объяснили в пресс-службе.

Также в компании сообщили, что свежие продукты питания передадут со складов благотворительным организациям, которые занимаются доставкой обедов и продуктовых наборов для наименее защищенных групп населения.

Напомним, что решение КГГА не распространяется на работу продуктовых и хозяйственных магазинов, аптек, банковских учреждений и АЗС — все они работают в обычном режиме.