Бизнес 1 час назад

В сети ресторанов Димы Борисова из-за закрытия заведений решили отдать продукты бедным

В сети заведений "Семья ресторанов Димы Борисова" планируют отдать продукты питания для доставки наименее защищенным группам населения

В сети ресторанов Димы Борисова из-за закрытия заведений решили отдать продукты бедным В сети ресторанов Димы Борисова из-за закрытия заведений решили отдать продукты бедным
Фото: pre-party.com.ua

Из-за введенного в Киеве запрета на работу заведений общественного питания с 17 марта 2020 года, рестораны "Семьи ресторанов Димы Борисова" (Mushlya bar, Белый налив, Канапка бар, Остання барикада, Pinzarella и ряд других) намерены закупленные свежие продукты со своих складов передать незащищенным слоям населения.

Об этом Delo.ua сообщили в пресс-службе сети. 

Как известно, в Киеве с 17 марта 2020 года из-за угрозы вспышки коронавируса вступил в силу запрет на работу заведений общественного питания, салонов красоты, торгово-развлекательных центров, ночных клубов и многих других заведений, где возможно скопление людей. Для представителей ресторанного бизнеса это означает необходимость закрыть заведения на период карантина — некоторые же заведения будут работать по принципу доставки продукции. 

Кратко и по делу в Telegram

В пресс-службе сети "Семьи ресторанов Димы Борисова" объяснили, что придерживаются рекомендаций Министерства здравоохранения Украины и городских властей. "Мы закрываем все рестораны. Не может быть никаких сомнений и компромиссов, когда речь идет о безопасности людей", 一 объяснили в пресс-службе. 

Также в компании сообщили, что свежие продукты питания передадут со складов благотворительным организациям, которые занимаются доставкой обедов и продуктовых наборов для наименее защищенных групп населения.

Напомним, что решение КГГА не распространяется на работу продуктовых и хозяйственных магазинов, аптек, банковских учреждений и АЗС — все они работают в обычном режиме.

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