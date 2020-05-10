Странам ЕС прогнозируют серьезные проблемы из-за помощи пострадавшим от COVID-19

Сразу нескольким странам Европы предсказали проблемы из-за слишком дорогостоящих программ помощи людям и компаниям, пострадавших от коронавируса. Такой прогноз дали аналитики Bloomberg, передает Telegraf.

По информации издания, ведущие страны Европейского Союза запустили масштабные программы помощи наиболее пострадавшим предприятиям и целым секторам экономики.

Так, в Германии и Франции ими воспользовались около половины всех компаний, вынужденных отправить часть сотрудников в оплачиваемый отпуск.

В Великобритании действует программа правительства, по условиям которой подавшим заявку предприятиям компенсируется 80% расходов на зарплаты. Однако, точных данных по британским странам пока нет.

Такой подход в корне отличается от методов США, власти которых не ставят цели сохранить занятость любой ценой. В результате за последние два месяца в стране зарегистрированы рекордные 30 миллионов новых безработных.

Масштабные программы Федеральной резервной системы и Минфина предполагают выплату пособий и предоставление льготных кредитов нуждающимся, однако не способны спасти страну от безработицы, отмечают авторы.

При этом, политика европейских стран может слишком дорого обойтись их национальным бюджетам.

В связи с этим, правительства ищут пути выхода из карантина и разрабатывают планы восстановления работы предприятий.

В то же время, там не исключают, что в том или ином виде поддерживающие выплаты придется продолжить в течение нескольких месяцев.

Напомним, аналитики швейцарской перестраховочной компании Swiss Re прогнозируют "нетипичную" рецессию, которая станет следствием пандемии Covid-19.

Ранее международное рейтинговое агентство Fitch прогнозировало снижение темпов роста мировой экономики на 1,9% в 2020 году.