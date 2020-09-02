Болеющая COVID-19 Юлия Тимошенко впервые рассказала о самочувствии

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, у которой ранее диагностировали COVID-19, впервые прокомментировала свое состояние. По ее словам, она болеет уже почти две недели и до выздоровления еще далеко, однако кризисное состояние миновало.

Об этом она рассказала на своей странице в Facebook.

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"Почти две недели борьбы с тяжелой болезнью меняют ощущение реальности. Но об этом поговорим немного позже... А сегодня, наконец, кризисное состояние удалось пережить, и, хотя до выздоровления еще далеко, теперь уже есть возможность шаг за шагов возвращаться к нормальной жизни", — сообщила Тимошенко.

Напомним, что, как сообщала ранее пресс-секретарь политика Марина Сорока, течение болезни у Тимошенко было тяжелым, а по данным СМИ, она была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. При этом, по информации журналистов, дочь Тимошенко — Евгения и зять — Артур Чечеткин — переносили болезнь в легкой форме.

В публикации Тимошенко также поблагодарила всех, кто ее лечил и поддерживал ее во время болезни.

"Именно сейчас, сегодня, я хочу поблагодарить всех, кто меня лечил, кто молился за мое здоровье, кто в первые минуты беды бросился на помощь, передавая лекарства, советы относительно лечения, спасительные предложения. Все это было вовремя, нужным и все это помогло мне бороться с этой бедой", — написала она.

Напомним о том, что Юлия Тимошенко заболела коронавирусом, это стало известно в воскресенье, 23 августа — ее спикер заявила, что политик сдала тест и получила положительный результат. Тогда же Сорока сообщила о тяжелом состоянии и высокой температуре у Тимошенко.

До этого коронавирус диагностировали у жены президента Елены Зеленской, которая уже выздоровела. Кроме того, коронавирусом заболели и несколько депутатов Верховной Рады. Среди них, в частности, и соратник Тимошенко по партии Иван Крулько.