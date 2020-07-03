Общество 50 минут назад

Первая леди Елена Зеленская выздоровела от COVID-19

При этом, супруга президента все еще продолжает лечиться от пневмонии, вызванной коронавирусом

Елена Зеленская выздоровела от коронавируса. Фото: instagram.com/olenazelenska_official Елена Зеленская выздоровела от коронавируса. Фото: instagram.com/olenazelenska_official
Елена Зеленская выздоровела от коронавируса. Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Первая леди Елена Зеленская выздоровела от COVID-19 и 3 июля была выписана из больницы. Тем не менее, супруга президента все еще нуждается в лечении двусторонней пневмонии, вызванной коронавирусом, и будет проходить его дома.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента. 

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Ранее стало известно, что Зеленская, у которой в середине июня был диагностирован COVID-19, три недели проходила лечение в стационарном отделении столичной клинической больницы "Феофания".

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Напомним, что 16 июня Елена Зеленская была госпитализирована с COVID-19 и внегоспитальной двусторонней полисегментарной пневмонией средней степени тяжести. Согласно сообщениям ОП, ее состояние было стабильным.

Тесты на коронавирус Владимира Зеленского и детей были отрицательными, однако глава государства перешел на особый режим работы. По словам пресс-секретаря президента Юлии Мендель, из режима самоизоляции он вышел 26 июня.

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ПО МАТЕРИАЛАМ: "Дело"

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