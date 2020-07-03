Первая леди Елена Зеленская выздоровела от COVID-19 и 3 июля была выписана из больницы. Тем не менее, супруга президента все еще нуждается в лечении двусторонней пневмонии, вызванной коронавирусом, и будет проходить его дома.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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Ранее стало известно, что Зеленская, у которой в середине июня был диагностирован COVID-19, три недели проходила лечение в стационарном отделении столичной клинической больницы "Феофания".

Напомним, что 16 июня Елена Зеленская была госпитализирована с COVID-19 и внегоспитальной двусторонней полисегментарной пневмонией средней степени тяжести. Согласно сообщениям ОП, ее состояние было стабильным.

Тесты на коронавирус Владимира Зеленского и детей были отрицательными, однако глава государства перешел на особый режим работы. По словам пресс-секретаря президента Юлии Мендель, из режима самоизоляции он вышел 26 июня.