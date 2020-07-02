Общество 40 минут назад

Стало известно, в какой больнице от COVID-19 лечится Елена Зеленская

Супруга президента проходит лечение в столичной "Феофании"

Елена Зеленская лечится от COVID-19 в "Феофании". Фото: olenazelenska_official/Instagram Елена Зеленская лечится от COVID-19 в "Феофании". Фото: olenazelenska_official/Instagram
Елена Зеленская лечится от COVID-19 в "Феофании". Фото: olenazelenska_official/Instagram

Первая леди Елена Зеленская, у которой в середине июня был диагностирован COVID-19, третью неделю проходит лечение в стационарном отделении столичной клинической больницы "Феофания".

Об этом сообщает "Главком" со ссылкой на источники в медучреждении. 

Медицинские сотрудники, которые занимаются лечением супруг президента, соблюдают строгий защитный режим и все время находятся возле нее в защитных костюмах.

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"Медики весь день ходят вокруг Зеленской. Они вынуждены использовать памперсы, чтобы не отлучаться в туалет и не нарушать защиту", — рассказали изданию в больнице.

Ранее в пресс-службе Офиса президента сообщили, что первая леди все еще продолжает лечение от коронавируса и спровоцированной им двусторонней полисегментарной пневмонии. Супруга Зеленского чувствует себя лучше и постепенно выздоравливает, но все еще продолжает антибактериальную терапию.

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Напомним, что 16 июня Елена Зеленская была госпитализирована с COVID-19 и внегоспитальной двусторонней полисегментарной пневмонией средней степени тяжести. Согласно сообщениям ОП, ее состояние было стабильным.

Тесты на коронавирус Владимира Зеленского и детей были отрицательными, однако глава государства перешел на особый режим работы. По словам пресс-секретаря президента Юлии Мендель, из режима самоизоляции он вышел 26 июня.

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