Зеленский перешел на особый режим работы — Офис Президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский переходит на особый режим работы в связи с выявлением COVID-19 у его супруги Елены.

Как сообщает пресс-служба Офиса Президента Украины (ОПУ), согласно Конституции глава государства не может никому делегировать свои полномочия.

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"Состояние здоровья Владимира Зеленского позволяет ему выполнять служебные обязанности. Главе государства сделали тест на коронавирус. Он дал отрицательный результат. Ситуации самоизоляции и карантина в Конституции Украины предусмотрены не были. Именно поэтому принят специальный протокол режима работы Президента, соответствующий как нормам действующего законодательства, так и санитарно-эпидемиологическим требованиям", — говорится в сообщении.

По информации ОПУ, Зеленский ежедневно проходит тестирование методами ИФА и ПЦР, а также медосмотры.

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При этом он ограничивает круг физического общения, а совещания переводит в онлайн-режим.

"Очные встречи, которые предусматривают личное общение с Главой государства, на ближайшие дни исключаются. Также исключается участие в массовых мероприятиях, отменяются рабочие поездки за пределы столицы Украины. Круг лиц, с которыми Президент общается лично, сужается до охраны и ближайших помощников", — сообщают в ОПУ.

В Офисе Президента добавили, что исключения из этого протокола возможны только в случае возникновения чрезвычайной ситуации, требующей немедленного реагирования со стороны главы государства в соответствии с его конституционными полномочиями.

Напомним, вчера, 12 июня, стало известно, что супруга президента Украины Елена Зеленская получила положительный результат теста на COVID-19.