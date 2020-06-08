Зеленский хочет оставить масочный режим и социальное дистанцирование после карантина

Президент Владимир Зеленский убежден, что ослабление карантинных ограничений в связи с эпидемией коронавирусной болезни в Украине спасет экономику.

Однако он призывает ответственно относиться к необходимости соблюдения социального дистанцирования и масочного режима в дальнейшем, сообщает пресс-служба главы государства.

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Указано, что 8 июня прошло совещание по предотвращению распространения коронавирусной инфекции под председательством президента Украины. В совещании приняли участие представители Кабинета министров и правоохранительных органов.

"Правительство обеспокоено ростом количества заболевших и массовым несоблюдением правил карантина после его смягчения", — отмечается в пресс-релизе.

В свою очередь Зеленский заявил: "Ослабление карантина спасет экономику, но не забывайте, что коронавирус никуда не исчез, и от него надо и дальше спасать жизни. Жесткий карантин был небесполезным, уверен, что он спас много жизней. Однако и в дальнейшем ежедневно у нас умирают люди от коронавирусных осложнений. Мы не хотели бы снова возвращаться в такие жесткие рамки. Поэтому держим руку на пульсе по развитию событий и напоминает людям, что правила социального дистанцирования и масочного режима должны действовать. И пока, к сожалению, мы не можем позволить себе массовые развлекательные мероприятия".

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что власть пошла на ослабление карантинных ограничений, "но люди должны осознавать угрозы коронавируса".

В то же время глава Национальной полиции Игорь Клименко сообщил, что празднование Троицы собрало в церквях около 200 тысяч верующих.

"Однако священнослужители и прихожане соблюдали правила социального дистанцирования и масочного режима, праздник прошел спокойно", — говорится в пресс-релизе.

В свою очередь министр здравоохранения Максим Степанов отчитался о том, что были выплачены все надбавки за апрель врачам, которые непосредственно борются с COVID-19.

Обсудили также вопрос запуска международного сообщения. Министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что после запуска внутреннего авиасообщения 5 июня первые рейсы в Одессу не были переполнены.

Ранее вспышку коронавируса зафиксировали в детском садике "Калинка", который находится в городе Бровары Киевской области.

Напомним, число новых случаев коронавируса в Украине снижается второй день подряд, но до этого 3 дня подряд фиксировали более 500 случаев ежесуточно.