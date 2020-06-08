Происшествия 20 минут назад

В Броварах зафиксировали вспышку коронавируса в детском садике

В броварском детсаду "Калинка" COVID-19 обнаружили у 9 детей и 3 взрослых

Детсад "Калинка" в Броварах. Фото: из открытых источников Детсад "Калинка" в Броварах. Фото: из открытых источников
Детсад "Калинка" в Броварах. Фото: из открытых источников

Вспышку коронавируса зафиксировали в детском садике "Калинка", который находится в городе Бровары Киевской области.

Двоих детей госпитализировали, сообщил мэр Броваров Игорь Сапожко в Facebook.

Подпишитесь на канал DELO.UA

По его словам, вспышка произошла из-за воспитательницы, которая ранее заразилась коронавирусом.

"Хочу проинформировать, что утром в субботу были отобраны образцы для проведения ПЛР-анализа у всех работников учреждения и детей, которые контактировали с воспитательницей, заболевшей коронавирусом. По результатам исследования, тесты на COVID-19 у 9 детей и 3 взрослых оказались положительными. Двое детей госпитализированы в детскую областную больницу в городе Боярка, остальные заболевшие лечатся амбулаторно", — доложил Сапожко.

Он также проинформировал, что детсад "Калинка" закрыли на обсервацию, а все работники учреждения и родители воспитанников, которые с 1 июня посещали садик, находятся в самоизоляции под контролем семейных врачей.

Читайте также:
Всем борющимся с COVID-19 врачам выплатили обещанные надбавки за апрель — Минздрав

В то же время другие дошкольные учреждения горожа продолжат работу при условии соблюдения санитарных норм.

Напомним, число новых случаев коронавируса в Украине снижается второй день подряд, но до этого 3 дня подряд фиксировали более 500 случаев ежесуточно.

Ранее Минздрав назвал причины увеличения случаев COVID-19 в Украине.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

В Польше закрывают 12 угольных шахт из-за вспышки коронавируса
В Польше закрывают 12 угольных шахт из-за вспышки коронавируса
Всем борющимся с COVID-19 врачам выплатили обещанные надбавки за апрель — Минздрав
Всем борющимся с COVID-19 врачам выплатили обещанные надбавки за апрель — Минздрав
Россия открывает границу несмотря на коронавирус
Россия открывает границу несмотря на коронавирус
Загрузка...
Новое видео
МСБ vs коронакризис: лайфхаки от Аниты Соловей из Live.Here.Hotel и Алексея Самулева из Questoria.ua

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. К ослаблению карантина в Украине не готовы 10 регионов — Минздрав

  3. В Николаевской области под 80-тонной фурой обвалился мост (ФОТО)

  4. Цукерберг решил изменить правила публикаций постов в Facebook

  5. В России оштрафовали блогера, написавшего на снегу "Путин вор" (ВИДЕО)

Загрузка...