В Броварах зафиксировали вспышку коронавируса в детском садике

Вспышку коронавируса зафиксировали в детском садике "Калинка", который находится в городе Бровары Киевской области.

Двоих детей госпитализировали, сообщил мэр Броваров Игорь Сапожко в Facebook.

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По его словам, вспышка произошла из-за воспитательницы, которая ранее заразилась коронавирусом.

"Хочу проинформировать, что утром в субботу были отобраны образцы для проведения ПЛР-анализа у всех работников учреждения и детей, которые контактировали с воспитательницей, заболевшей коронавирусом. По результатам исследования, тесты на COVID-19 у 9 детей и 3 взрослых оказались положительными. Двое детей госпитализированы в детскую областную больницу в городе Боярка, остальные заболевшие лечатся амбулаторно", — доложил Сапожко.

Он также проинформировал, что детсад "Калинка" закрыли на обсервацию, а все работники учреждения и родители воспитанников, которые с 1 июня посещали садик, находятся в самоизоляции под контролем семейных врачей.

В то же время другие дошкольные учреждения горожа продолжат работу при условии соблюдения санитарных норм.

Напомним, число новых случаев коронавируса в Украине снижается второй день подряд, но до этого 3 дня подряд фиксировали более 500 случаев ежесуточно.

Ранее Минздрав назвал причины увеличения случаев COVID-19 в Украине.