Политика и экономика 1 час назад

Всем борющимся с COVID-19 врачам выплатили обещанные надбавки за апрель — Минздрав

Почти в середине июня власти объявили о ликвидации задолженности за апрель

Украинские медики. Фото: procherk.info Украинские медики. Фото: procherk.info
Украинские медики. Фото: procherk.info

Врачам, которые непосредственно борются с коронавирусом в Украине, уже выплатили все надбавки за апрель 2020 года.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время совещания по предотвращению распространения коронавируса в понедельник, 8 июня.

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Известно, что ранее по областям была существенная задержка с выплатами медикам надбавок за март.

В Минздраве также информировали, что коронавирусной болезнью в Украине заболело уже более 5100 медиков.

Напомним, 6 мая президент Владимир Зеленский поручил председателям областных государственных администраций полностью погасить задолженность перед врачами, которые борются с коронавирусом, иначе эти председатели ОГА будут лишены зарплат или уволены.

Как сообщалось, с 5 июня в Украине начался очередной этап смягчения карантина.

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Вместе с тем, власти не исключают, что график смягчения карантина может быть изменен, если в Украине будет расти число случаев коронавируса.

В Украине за последние сутки зафиксировали 464 новых случая COVID-19. При этом число новых случаев коронавируса снижается второй день подряд.

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