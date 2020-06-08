Всем борющимся с COVID-19 врачам выплатили обещанные надбавки за апрель — Минздрав

Врачам, которые непосредственно борются с коронавирусом в Украине, уже выплатили все надбавки за апрель 2020 года.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время совещания по предотвращению распространения коронавируса в понедельник, 8 июня.

Известно, что ранее по областям была существенная задержка с выплатами медикам надбавок за март.

В Минздраве также информировали, что коронавирусной болезнью в Украине заболело уже более 5100 медиков.

Напомним, 6 мая президент Владимир Зеленский поручил председателям областных государственных администраций полностью погасить задолженность перед врачами, которые борются с коронавирусом, иначе эти председатели ОГА будут лишены зарплат или уволены.

Как сообщалось, с 5 июня в Украине начался очередной этап смягчения карантина.

Вместе с тем, власти не исключают, что график смягчения карантина может быть изменен, если в Украине будет расти число случаев коронавируса.

В Украине за последние сутки зафиксировали 464 новых случая COVID-19. При этом число новых случаев коронавируса снижается второй день подряд.