В Украине с 5 июня очередное ослабление карантина: что разрешили

В Украине с сегодняшнего дня, 5 июня 2020 года, стартует новый этап ослабления карантинных ограничений.

Об этом следует из соответствующего постановления Кабинета министров, сообщает hromadske.

Таким образом, согласно правительственному документу с 5 июня разрешается:

- заведениям общественного питания принимать посетителей в помещениях, а не только на летних террасах, при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий;

- проводить религиозные мероприятия в помещениях при условии пребывания не более 1 человека на 1,5 квадратных метрах;

- перевозить пассажиров легковыми автомобилями в количестве до 5 человек включая водителя (без учета детей до 14 лет);

- людям старше 60 лет не соблюдать обязательства относительно самоизоляции;

- проводить аккредитацию образовательных программ, по которым осуществляется подготовка соискателей высшего образования, в удаленном режиме.

Кроме того, отныне возобновляется внутреннее авиасообщение. Международное авиасообщение с государствами, которые открыли аэропорты для рейсов из Украины, будет восстановлено с 15 июня.

Напомним, с 22 мая по 22 июня в Украине действует так называемый "адаптивный" (локальный) карантин. Это означает, что в случае обострения эпидемиологической ситуации в отдельных регионах, ограничительные меры будут усилены именно там, а не по всей стране.

Общие условия для смягчения карантина в Украине такие:

- общее количество новых случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 тысяч населения (инцидентность). Оно должно составлять менее 12 человек на 100 тысяч населения;

- среднее количество ПЦР-тестирований. Нужно более 12 на 100 тысяч населения в течение последних 7 дней;

- загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19. Нужен показатель менее 50%.

Ранее сообщалось, что в Киеве могут пересмотреть ослабление карантина с 5 июня из-за роста инцидентности заболеваемости COVID-19.