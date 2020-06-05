Происшествия 20 минут назад

В Украине с 5 июня очередное ослабление карантина: что разрешили

Полностью открыли общепиты и разрешили внутреннее авиасообщение

Украинцы в масках на карантине. Фото: hromadske.ua Украинцы в масках на карантине. Фото: hromadske.ua
Украинцы в масках на карантине. Фото: hromadske.ua

В Украине с сегодняшнего дня, 5 июня 2020 года, стартует новый этап ослабления карантинных ограничений.

Об этом следует из соответствующего постановления Кабинета министров, сообщает hromadske.

Кратко и по делу в Telegram

Таким образом, согласно правительственному документу с 5 июня разрешается:

- заведениям общественного питания принимать посетителей в помещениях, а не только на летних террасах, при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий;

- проводить религиозные мероприятия в помещениях при условии пребывания не более 1 человека на 1,5 квадратных метрах;

- перевозить пассажиров легковыми автомобилями в количестве до 5 человек включая водителя (без учета детей до 14 лет);

- людям старше 60 лет не соблюдать обязательства относительно самоизоляции;

- проводить аккредитацию образовательных программ, по которым осуществляется подготовка соискателей высшего образования, в удаленном режиме.

Кроме того, отныне возобновляется внутреннее авиасообщение. Международное авиасообщение с государствами, которые открыли аэропорты для рейсов из Украины, будет восстановлено с 15 июня.

Читайте также:
Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

Напомним, с 22 мая по 22 июня в Украине действует так называемый "адаптивный" (локальный) карантин. Это означает, что в случае обострения эпидемиологической ситуации в отдельных регионах, ограничительные меры будут усилены именно там, а не по всей стране.

Общие условия для смягчения карантина в Украине такие:

- общее количество новых случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 тысяч населения (инцидентность). Оно должно составлять менее 12 человек на 100 тысяч населения;

- среднее количество ПЦР-тестирований. Нужно более 12 на 100 тысяч населения в течение последних 7 дней;

- загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19. Нужен показатель менее 50%.

Ранее сообщалось, что в Киеве могут пересмотреть ослабление карантина с 5 июня из-за роста инцидентности заболеваемости COVID-19.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

ВОЗ возобновила испытания лекарства от малярии в качестве средства против коронавируса
ВОЗ возобновила испытания лекарства от малярии в качестве средства против коронавируса
ЕС на развилке целостности — пан или пропал!
ЕС на развилке целостности — пан или пропал!
Минздрав может запретить полноценно открывать кафе и рестораны в Киеве с 5 июня
Минздрав может запретить полноценно открывать кафе и рестораны в Киеве с 5 июня
Загрузка...
Новое видео
МСБ vs коронакризис: лайфхаки от Аниты Соловей из Live.Here.Hotel и Алексея Самулева из Questoria.ua

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Аварийная ситуация связи в ПриватБанке: Приват24 "лежит", горячая линия не работает

  3. В ПриватБанке уверяют, что возобновили работу Приват24

  4. Как карантин изменил покупательские предпочтения украинцев и что будет после его окончания

  5. Зеленский хочет отменить визы для туристов из Китая, Австралии и арабских стран

Загрузка...