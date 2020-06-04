Политика и экономика 60 минут назад

Минздрав может запретить полноценно открывать кафе и рестораны в Киеве с 5 июня

Окончательное решение об "откате" к предыдущим карантинным мерам ограничений принимает региональная комиссия

Скандально известный ресторан в Киеве. Фото: скриншот из видео Скандально известный ресторан в Киеве. Фото: скриншот из видео
Скандально известный ресторан в Киеве. Фото: скриншот из видео

В Киеве могут пересмотреть ослабление карантина с 5 июня из-за роста инцидентности заболеваемости COVID-19.

Об этом заявил главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко в комментарии LB.ua.

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"У нас будет возможность открыть рестораны внутри помещения, но я не уверен, что их инцидентность (Киева — Delo.ua) позволит им открыть заведения. Нужно посмотреть их динамику, что будет завтра-послезавтра", — пояснил он.

При этом Ляшко добавил, что именно региональная комиссия принимает окончательное решение об "откате" к предыдущим карантинным мерам ограничений.

"Мы там прописали, как часто они должны пересматривать, если 3 дня растет заболеваемость", — отметил замглавы Минздрава.

Напомним, 3 июня Кабинет министров принял постановление об открытии кафе и ресторанов не только на летних площадках, а и внутри помещений с 5 июня.

За сутки 3 июня в Украине подтвердили самое большое количество заболевших коронавирусом — 588. Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что рост может быть связан как с ослаблениями карантина и несоблюдением гражданами необходимых мер безопасности, так и с увеличением числа проведенных тестов на COVID-19.

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Киев за минувшие сутки занял второе место по количеству новых заболевших — зарегистрировали 77 случаев.

Ранее рабочая поездка президента Украины Владимира Зеленского в Хмельницкий 3 июня закончилась неожиданным скандалом. Претензии вызвал тот факт, что во время карантина гарант и руководство Офиса президента выпили кофе в одном из кафе города, проигнорировав все установленные украинским правительством меры предосторожности, и при том, что правительство разрешило работу кафе и ресторанов только с 5 июня.

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