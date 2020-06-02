Общество 20 минут назад

Досить знущатись! Под Кабмином требуют открыть бары и рестораны (ФОТО, ВИДЕО)

Представители ресторанного бизнеса требуют разрешить им работать в обычных условиях

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Сегодня, 2 июня, возле Кабинета министров Украины проходит митинг представителей ресторанного бизнеса.

Как передает с места событий корреспондент Delo.ua, в акции протеста принимали участие около 300 человек. Некоторые пришли с кастрюлями и пустыми коробками из-под пиццы.

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Здание Кабмина было оцеплено, на месте находились представители правоохранительных органов, в частности, Патрульной полиции и Национальной гвардии.

Перед этим совладелец заведения Влад Максимов заявлял, что представители этой сферы деятельности уже встречались по этому вопросу с главным санитарным врачом Украины, первым заместителем министра здравоохранения Виктором Ляшко.

"Все бары закрыты, у них нет летних площадок! Мы очень страдаем и уже на грани отчаяния! Вчера наша делегация встретилась с главврачом Украины Виктором Ляшко. На переговорах мы достигли положительных договоренностей. Но конкретной даты пока нет! Это будет 5.06 или 10.06, никто не знает. Мы должны бороться и заявить о том, что наша индустрия огромна!", — говорится в сообщении.

Ранее рестораны, которым с 11 мая разрешили принимать гостей только на летних площадках, запустили в соцсети Instagram флешмоб.

Они призывают своих гостей поддержать их обращение к властям с требованием спасти отрасль и позволить им работать в обычном режиме.

В своих записях, отмеченных хештегом #відкрийресторани, представители ресторанов напоминают, что в их индустрии в Украине занят каждый 20-й работающий украинец. Всего это около 1 млн человек.

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