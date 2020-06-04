За сутки в Украине зафиксировано 588 новых случаев коронавируса, 602 человека выздоровели

По состоянию на 9:00 четверга, 4 июня, в Украине было 25 тысяч 411 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 747 летальных, 11 тысяч 42 пациента выздоровели.
За прошедшие сутки зафиксировано 588 новых случаев коронавируса, 602 человека выздоровели, 12 — умерли, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Указано, что всего было проведено 392 тысячи 316 тестирований методом ПЦР.
По регионам коронавирусная болезнь на данный момент обнаружена:
Винницкая область — 1077 случаев;
Волынская область — 986 случаев;
Днепропетровская область — 957 случаев;
Донецкая область — 174 случая;
Житомирская область — 833 случая;
Закарпатская область — 1257 случаев;
Запорожская область — 469 случаев;
Ивано-Франковская область — 1491 случай;
Кировоградская область — 526 случаев;
город Киев — 3210 случаев;
Киевская область — 1673 случая;
Львовская область — 1915 случаев;
Луганская область — 51 случай;
Николаевская область — 295 случаев;
Одесская область — 933 случая;
Полтавская область — 272 случая;
Ровенская область — 1905 случаев;
Сумская область — 177 случаев;
Тернопольская область — 1220 случаев;
Харьковская область — 1166 случаев;
Херсонская область — 179 случаев;
Хмельницкая область — 497 случаев;
Черновицкая область — 3481 случай;
Черкасская область — 429 случаев;
Черниговская область — 238 случаев.
При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Известно, что исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
По состоянию на утро 4 июня в Центр поступило 1162 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 62 тысячи 300 сообщений о подозрении на коронавирус.
Напомним, по состоянию на 9:00 3 июня в Украине было зафиксировано 24 тысячи 823 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 735 летальных, 10 тысяч 440 пациентов выздоровели.