Украина возобновляет авиационное сообщение

5 июня в Украине возобновляются внутренние авиарейсы. Такое решение было принято сегодня, 3 июня, на заседании Кабинета министров Украины.
Об этом сообщил в своем Telegram-канале министр инфраструктуры Владислав Криклий.
"По решению Правительства, с 5 июня в Украине восстанавливаются внутренние пассажирские авиаперевозки", — написал Криклий.
В свою очередь, премьер-министр Денис Шмыгаль добавил, что с 15 июня открывается международное авиасообщение с государствами, которые открыли аэропорты для рейсов из Украины.
"В большинстве регионов ситуация полностью контролируется. С 5 июня мы запустим внутренние авиаперелеты. С 15 июня — зарубежное авиасообщение", — сказал глава Кабмина.
Ранее посол Израиля Йоэль Лион заявил, что из-за статистики по коронавирусу его страна пока не планирует возобновлять авиасообщение с Украиной.
Напомним, Кабинет министров 20 мая принял решение о переходе на адаптивную модель карантина с 22 мая до 22 июня.
Также сообщалось, что авиаперевозки в Украине планируют возобновить с 15 июня 2020 года.
Как стало известно, авиакомпания Windrose с 15 июня запускает рейсы в Одессу, Львов, Днепр и Харьков, а с 15 июля — в Николаев.