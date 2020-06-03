Украина возобновляет авиационное сообщение

5 июня в Украине возобновляются внутренние авиарейсы. Такое решение было принято сегодня, 3 июня, на заседании Кабинета министров Украины.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"По решению Правительства, с 5 июня в Украине восстанавливаются внутренние пассажирские авиаперевозки", — написал Криклий.

В свою очередь, премьер-министр Денис Шмыгаль добавил, что с 15 июня открывается международное авиасообщение с государствами, которые открыли аэропорты для рейсов из Украины.

"В большинстве регионов ситуация полностью контролируется. С 5 июня мы запустим внутренние авиаперелеты. С 15 июня — зарубежное авиасообщение", — сказал глава Кабмина.

Ранее посол Израиля Йоэль Лион заявил, что из-за статистики по коронавирусу его страна пока не планирует возобновлять авиасообщение с Украиной.

Напомним, Кабинет министров 20 мая принял решение о переходе на адаптивную модель карантина с 22 мая до 22 июня.

Также сообщалось, что авиаперевозки в Украине планируют возобновить с 15 июня 2020 года.

Как стало известно, авиакомпания Windrose с 15 июня запускает рейсы в Одессу, Львов, Днепр и Харьков, а с 15 июля — в Николаев.