Транспорт 1 час назад

Украина возобновляет авиационное сообщение

В первую очередь, откроются внутренние авиарейсы

Фото: Я и Закон Фото: Я и Закон
Фото: Я и Закон

5 июня в Украине возобновляются внутренние авиарейсы. Такое решение было принято сегодня, 3 июня, на заседании Кабинета министров Украины.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале министр инфраструктуры Владислав Криклий.

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"По решению Правительства, с 5 июня в Украине восстанавливаются внутренние пассажирские авиаперевозки", — написал Криклий.

В свою очередь, премьер-министр Денис Шмыгаль добавил, что с 15 июня открывается международное авиасообщение с государствами, которые открыли аэропорты для рейсов из Украины.

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"В большинстве регионов ситуация полностью контролируется. С 5 июня мы запустим внутренние авиаперелеты. С 15 июня — зарубежное авиасообщение", — сказал глава Кабмина.

Ранее посол Израиля Йоэль Лион заявил, что из-за статистики по коронавирусу его страна пока не планирует возобновлять авиасообщение с Украиной.

Напомним, Кабинет министров 20 мая принял решение о переходе на адаптивную модель карантина с 22 мая до 22 июня.

Также сообщалось, что авиаперевозки в Украине планируют возобновить с 15 июня 2020 года.

Как стало известно, авиакомпания Windrose с 15 июня запускает рейсы в Одессу, Львов, Днепр и Харьков, а с 15 июля — в Николаев.

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