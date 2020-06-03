Израиль не спешит возобновлять авиасообщение с Украиной

Авиасообщения Украины с Израилем в ближайшем будущем не будет. Об этом в интервью "РБК-Украина" рассказал посол Израиля Йоэль Лион.

По его словам, причиной этого стала статистика по коронавирусу.

Посол рассказал, что предложил украинскому МИД пилотный проект, но потом оказалось, что статистика по коронавирусу в Украине не утешительная.

Лион отметил, что к этому вопросу могут вернуться в следующем месяце.

"В ближайшем будущем мы не видим возможности полностью открыть сообщение между нашими странами", — сказал он.

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По его словам, нужно подождать, пока цифры в Украине снизятся.

"Кроме того, другой важный фактор — количество тестов, которые вы проводите", — добавил он.

Как сообщалось ранее, по состоянию на 9:00 3 июня, в Украине зафиксировано 24 тысячи 823 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 735 летальных, 10 тысяч 440 пациентов выздоровели.

Напомним, внутренние и международные авиаперевозки в Украине возобновят 15 июня, что предусмотрено на 3-м этапе ослабления карантина.

При этом обязательные требования безопасности остаются неизменными: масочный режим, температурный скрининг работников, постоянная дезинфекция транспорта и др.

Сам срок карантина в адаптивном варианте продлен правительством, как ранее сообщалось, до 22 июня.