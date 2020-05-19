Транспорт 1 час назад

Регулярные авиарейсы между Украиной и Грузией могут возобновить с 1 июля

Украинские авиакомпании уже обратились к грузинской стороне с заявлением о готовности возобновить полеты

Самолет. Фото: adventureinyou.com Самолет. Фото: adventureinyou.com
Самолет. Фото: adventureinyou.com

Украинские авиакомпании обратились к Грузии с заявлением о готовности возобновить полеты.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в своем Telegram-канале.

Кратко и по делу в Telegram

По его словам, он провел видеоконференцию с грузинской коллегой Нателлой Турнаво, и она сообщила, что Грузия готовится открыть свои границы для осуществления регулярных международных рейсов с 1 июля.

"Мы готовы быстро и синхронно действовать, чтобы в координации с министерствами иностранных дел обеих стран возобновить регулярные пассажирские авиаперевозки. Украинские авиакомпании уже обратились к грузинской стороне с заявлением о готовности возобновить полеты", — написал Криклий в мессенджере.

Ранее стало известно, что в правительстве по предложению МИД начали работу над открытием авиасообщения из Украины за рубеж.

Как известно, до 15 июня действует запрет на въезд в страны Шенгена для граждан Украины и других государств, не являющихся членами ЕС, кроме ряда исключений для проживающих, работающих в соответствующих государствах и тому подобное. Пока неизвестно, будет ли этот запрет возобновлен.

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Напомним, Украина может восстановить авиасообщение со странами Европейского Союза уже с 15 июня 2020 года.

Также сообщалось, что карантин в Украине в связи с коронавирусом продлят до 22 июня 2020 года. В то же время он будет существенно ослаблен.

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