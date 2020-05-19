Украина может возобновить авиасообщение с ЕС уже с 15 июня — Минздрав

Украина может восстановить авиасообщение со странами Европейского Союза уже с 15 июня 2020 года.

Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в интервью The Page.

Однако, по его словам, возобновление авиасообщения возможно, если не будет ухудшаться ситуация с коронавирусом.

В то же время решение о возобновлении работы общественного транспорта в нормальном режиме будет принято в ближайшее время.

"Вместе с общественным транспортом будет открываться и межобластное сообщение. Авиационное сообщение внутри страны — это один из этапов. Внешнее авиационное сообщение, думаю, будет связано с тем, как все будет происходить в ЕС. Европейские страны говорят о дате 15 июня, на которую они настраиваются, чтобы открыть границы внутри ЕС", — сказал Ляшко.

При этом открытие авиасообщения с Евросоюзом возможно при определенных эпидемических условиях.

"Мы рассматриваем ЕС, смотрим на его динамику и потенциально тоже готовы открывать границы, но при условии, что в своей стране мы будем иметь возможность и способность системы здравоохранения реагировать на опасность, когда будем видеть, что заполненность коек больными коронавирусной болезнью не превышает, например, 50%", — пояснил Ляшко.

Напомним, в Украине 17 марта было ограничено авиасообщение из-за коронавируса.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий считает, что восстановление прежнего авиатрафика по Украине может занять до 2 лет. Он заявил, что работает с авиаперевозчиками и МИД, чтобы определить страны, с которых начнется возобновление полетов.

При этом министр опубликовал график снятия ограничений на транспорте. Из него следует, что международное авиасообщение в Украине вернется в самый последний, третий этап выхода из карантина, сроки которого не называются.