Транспорт 1 час назад

Украина может возобновить авиасообщение с ЕС уже с 15 июня — Минздрав

Виктор Ляшко рассказал, когда может быть восстановлено авиасообщение с Евросоюзом

Виктор Ляшко. Фото: DR Виктор Ляшко. Фото: DR
Виктор Ляшко. Фото: DR

Украина может восстановить авиасообщение со странами Европейского Союза уже с 15 июня 2020 года.

Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в интервью The Page.

Кратко и по делу в Telegram

Однако, по его словам, возобновление авиасообщения возможно, если не будет ухудшаться ситуация с коронавирусом.

В то же время решение о возобновлении работы общественного транспорта в нормальном режиме будет принято в ближайшее время.

"Вместе с общественным транспортом будет открываться и межобластное сообщение. Авиационное сообщение внутри страны — это один из этапов. Внешнее авиационное сообщение, думаю, будет связано с тем, как все будет происходить в ЕС. Европейские страны говорят о дате 15 июня, на которую они настраиваются, чтобы открыть границы внутри ЕС", — сказал Ляшко.

При этом открытие авиасообщения с Евросоюзом возможно при определенных эпидемических условиях.

"Мы рассматриваем ЕС, смотрим на его динамику и потенциально тоже готовы открывать границы, но при условии, что в своей стране мы будем иметь возможность и способность системы здравоохранения реагировать на опасность, когда будем видеть, что заполненность коек больными коронавирусной болезнью не превышает, например, 50%", — пояснил Ляшко.

Читайте также:
Wizz Аir, Lufthansa и Ryanair хотят возобновить рейсы из Украины с 1 июня

Напомним, в Украине 17 марта было ограничено авиасообщение из-за коронавируса.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий считает, что восстановление прежнего авиатрафика по Украине может занять до 2 лет. Он заявил, что работает с авиаперевозчиками и МИД, чтобы определить страны, с которых начнется возобновление полетов.

При этом министр опубликовал график снятия ограничений на транспорте. Из него следует, что международное авиасообщение в Украине вернется в самый последний, третий этап выхода из карантина, сроки которого не называются.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Карантин в Украине продлят до 22 июня, но с ослаблениями — Ляшко
Карантин в Украине продлят до 22 июня, но с ослаблениями — Ляшко
В Украине за сутки 260 человек заболели коронавирусом, а 356 — выздоровели
В Украине за сутки 260 человек заболели коронавирусом, а 356 — выздоровели
Украинцам разрешат посещать пляжи во время карантина
Украинцам разрешат посещать пляжи во время карантина
Загрузка...
Новое видео
"Сьогодні нічого не робиться, аби економіка розвивалася", — Олексій Вадатурський

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. "Киевстар" бьет тревогу из-за возможного снижения доходов телеком-рынка

  3. Стадный и Квит могут оставить выпускников вузов без дипломов — СМИ

  4. Skoda и Volkswagen приостановили поставки автомобилей дилерам, на очереди — Audi и Seat

  5. В центре Одессы обрушилась жилая пятиэтажка (ФОТО и ВИДЕО)

Загрузка...