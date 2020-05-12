Wizz Аir, Lufthansa и Ryanair хотят возобновить рейсы из Украины с 1 июня

Авиакомпании Wizz Аir и Lufthansa намерены возобновить рейсы из Украины с конца мая — начала июня 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба "Украэроруха".

Подпишитесь на канал DELO.UA

"Две международные авиакомпании анонсировали намерение возобновить рейсы из Украины с конца мая — начала июня", — говорится в сообщении.

На сайтах этих авиакомпаний уже можно приобрести билеты, —⠀Wizz Аir открыла бронирование билетов на рейсы из Киева, Запорожья, Львова, Одессы и Харькова с 23 мая. Большинство рейсов стартуют с начала июня.

В свою очередь Lufthansa открыла бронирование рейсов из Киева в Берлин.

Тем временем крупнейший в Европе авиаперевозчик-дискаунтер — ирландская Ryanair Holdings Plc — намерена с 1 июля возобновить 40% рейсов, что покроет примерно 90% той маршрутной сети, которая действовала до кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

В сообщении компании подчеркивается, что и экипаж самолета, и пассажиры будут обязаны носить медицинские маски на борту. Кроме того, бортовое обслуживание будет ограничено раздачей снеков в индивидуальной упаковке, а также напитков.

Читайте также: В Ryanair прогнозируют огромные убытки и существенное сокращение персонала

Все финансовые расчеты на борту самолета будут безналичными, отмечают в компании. К тому же, авиаперевозчик примет меры, чтобы избежать возникновения очередей в туалет.

Известно, что с середины марта, когда вступили в силу ограничения на полеты в связи с пандемией COVID-19, Ryanair осуществляет ежедневно лишь 30 рейсов между Ирландией, Великобританией и Европой.

"Ryanair будет работать в тесном взаимодействии с государственными службами здравоохранения для обеспечения того, чтобы эти маршруты согласовывались по возможности с эффективными мерами по сдерживанию распространения COVID-19", — говорится в пресс-релизе авиакомпании.

Ранее национальная чешская авиакомпания Czech Airlines анонсировала возобновление прямых рейсов из Праги в Киев и Одессу на конец мая 2020 года.

Напомним, регулярное авиасообщение в Украине сейчас запрещено, однако чартеры летают и возят заробитчан в разные страны.

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявлял, что этим летом полноценного авиасообщения не будет.