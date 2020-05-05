МАУ в третий раз полетит в Германию за украинскими заробитчанами

Сегодня, 5 мая, авиакомпания МАУ сегодня, 5 мая, выполнит третий спецрейс из Киева во Франкфурт (аэропорт Хан) для перевозки украинских заробитчан за границу по трудовым контрактам.

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на информацию МАУ.

В авиакомпании сообщают, что наработан четкий и механизм перевозки граждан Украины за границу, обязательным условием путешествия является наличие трудовой визы, контракта сроком от трех месяцев и медицинской страховки, в том числе на случай коронавируса.

Кроме того, к перевозке принимаются только официально трудоустроенные граждане, выезд которых за границу не является эпидемиологическим риском.

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Как отмечает издание, продление программы перевозок украинцев по трудовым контрактам стало возможным благодаря сотрудничеству авиакомпании с Министерством иностранных дел и Офисом вице-премьер министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

На данный момент МАУ получила заказы на чартерные перевозки в Германию, Великобританию, Финляндию, Швецию и Польшу.

Напомним, из-за введения в Украине карантина владельцы ягодных плантаций в Польше опасаются проблем с количеством рабочих мест по сбору клубники, так как именно украинцев больше всего работает на ягодных плантациях.

По расчетам Кабинета министров, с начала введения карантина в Украине, связанного с пандемией коронавируса, в страну вернулось 2 млн трудовых мигрантов. При этом оставить их в Украине правительство планирует дешевыми кредитами.