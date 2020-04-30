Транспорт 20 минут назад

Украинские заробитчане таки улетели в Лондон на сезонные работы

В воздух самолет поднялся в 21:30 среды, 29 апреля

Украинские заробитчане таки улетели в Лондон на сезонные работы Украинские заробитчане таки улетели в Лондон на сезонные работы
Самолет МАУ. Фото: ubr.ua

Госавиаслужба передумала и все-таки позволила МАУ выполнить рейс из Киева в Лондон, которым на сезонные работы полетели украинские граждане.

Об этом рассказал один из пассажиров борта Олег Тумак, сообщает hromadske.

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По его словам, около 19:40 среды, 29 апреля, пассажирам выдали билеты и позволили начать регистрацию на рейс.

Известно, что в воздух самолет поднялся в 21:30, хотя изначально он должен был вылететь в 12:40. То есть, бюрократические решения задержали его почти на 9 часов.

Напомним, о запрете лететь в Лондон авиаперевозчику МАУ сообщили за несколько часов до взлета. Более 100 пассажиров, съехавшихся со всей Украины, все время находились в терминале аэропорта "Борисполь".

Как отмечалось, самолет заказал британский работодатель, который уже заключил долгосрочные контракты с украинскими заробитчанами.

Ранее Кабмин запретил украинцам выезжать из страны на заработки.

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Перед этим один рейс с украинскими сезонными рабочими уже прибыл в Финляндию. 23 апреля на заработки в эту страну приехали около 200 наших сограждан.

Сообщалось, что в ближайшие 2 недели в Финляндию должно было прибыть еще больше сезонных рабочих, но правительство Украины решило запретить выезд граждан из страны.

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