Украинские заробитчане таки улетели в Лондон на сезонные работы

Госавиаслужба передумала и все-таки позволила МАУ выполнить рейс из Киева в Лондон, которым на сезонные работы полетели украинские граждане.
Об этом рассказал один из пассажиров борта Олег Тумак, сообщает hromadske.
По его словам, около 19:40 среды, 29 апреля, пассажирам выдали билеты и позволили начать регистрацию на рейс.
Известно, что в воздух самолет поднялся в 21:30, хотя изначально он должен был вылететь в 12:40. То есть, бюрократические решения задержали его почти на 9 часов.
Літак із українськими заробітчанами після майже 9-годинної затримки все ж вирушив із "Борисполя" у Лондон. Спершу рейс скасували за декілька годин до відльоту, але пасажири залишилися в аеропорту й дочекалися на дозвіл летіти.— hromadske (@HromadskeUA) April 29, 2020
Відео з літака нам надіслав Олег Тумак pic.twitter.com/sGHLKFNMSM
Напомним, о запрете лететь в Лондон авиаперевозчику МАУ сообщили за несколько часов до взлета. Более 100 пассажиров, съехавшихся со всей Украины, все время находились в терминале аэропорта "Борисполь".
Как отмечалось, самолет заказал британский работодатель, который уже заключил долгосрочные контракты с украинскими заробитчанами.
Ранее Кабмин запретил украинцам выезжать из страны на заработки.
Перед этим один рейс с украинскими сезонными рабочими уже прибыл в Финляндию. 23 апреля на заработки в эту страну приехали около 200 наших сограждан.
Сообщалось, что в ближайшие 2 недели в Финляндию должно было прибыть еще больше сезонных рабочих, но правительство Украины решило запретить выезд граждан из страны.