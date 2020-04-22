В Украину вернулись 2 млн заробитчан: в Кабмине придумали, как их оставить

По расчетам Кабинета министров, с начала введения карантина в Украине, связанного с пандемией коронавируса, в страну вернулось 2 млн трудовых мигрантов.

Оставить их в Украине правительство планирует дешевыми кредитами, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью "РБК-Украина".

"За период карантина в Украину вернулись около 2 миллионов наших граждан, которые находились на заработках и приехали из-за потери работы. Мы этих людей идентифицируем в качестве чрезвычайно квалифицированной, обученной в Европе рабочей силы, которая имеет высокую производительность, хорошую технологическую, профессиональную подготовку", — заявил глава правительства.

По его словам, Кабмин сейчас работает над программой "Новые деньги", в рамках которой бывшим работникам будут выдавать дешевые кредиты для начала собственного дела в Украине.

Кроме того, правительство планирует создать новые рабочие места в ряде отраслей: социальной, бюджетной сферах или в "большом строительстве" (строительстве и ремонте дорог и объектов социальной инфраструктуры).

При этом Шмыгаль считает, что работники не будут уезжать из Украины, если их зарплата в Украине будет на 300-400 евро меньше.

"Например, если человек там получал 1000 условных единиц, а здесь может зарабатывать 600 условных единиц в эквиваленте, то он примет решение не ехать на заработки, а останется здесь. Это такой психологический разрыв", — считает премьер.

Ранее Шмыгаль заявил, что количество безработных в Украине за время карантина выросло на 2 млн человек.

Напомним, из-за введения в Украине карантина владельцы ягодных плантаций в Польше опасаются проблем с количеством рабочих мест по сбору клубники, так как именно украинцев больше всего работает на ягодных плантациях.