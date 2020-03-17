Не хватит рабочих рук: польских фермеров беспокоит введенный в Украине карантин

Из-за введения в Украине карантина владельцы ягодных плантаций в Польше опасаются проблем с количеством рабочих по сборе клубники, так как именно украинцев больше всего работает на ягодных плантациях.

Об этом пишет AgroTimes со ссылкой на польские СМИ.

Издание отмечает, что польские эксперты высказывают различные мнения — от страха и паники до прагматизма и умаления проблемы.

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"По крайней мере, клубника будет дороже", — комментируют последние.

Фермеры опасаются, что карантин затянется больше, чем на три недели.

Напомним, 12 марта 2020 года в Украине объявили карантин по всей стране. Соответствующее решение было принято на закрытом заседании правительства из-за распространения коронавируса.

Кроме того, с 15 марта 2020 года Украина на 2 недели закрыла границу для иностранных граждан, чтобы ограничить распространение коронавируса, а с 17 марта 2020 года Украина закрыла пассажирское авиасообщение.

Стоит отметить, что по итогам первого полугодия 2019 года на работников из Украины приходилось 90% поданных заявлений на трудоустройство для иностранцев в Польше. В целом в первом полугодии было подано 846 тысяч таких заявлений, что примерно на 13% больше, если сравнивать с прошлогодними показателями.

Также сообщалось, что количество граждан Украины, выехавших на заработки в Польшу, составляет от 1,2 млн до 1,5 млн человек.

Кроме этого, Украина заняла первое место по разрешениям на жительство в странах Евросоюза: в 2018 году их получили 527 тысяч наших сограждан (78% разрешений на проживание в Польше).