Экономика 60 минут назад

Более 2 млн украинцев потеряли работу из-за карантина — премьер

Сейчас Кабмин якобы работает над несколькими программами по созданию новых рабочих мест и выходу из кризиса

Более 2 млн украинцев потеряли работу из-за карантина — премьер Более 2 млн украинцев потеряли работу из-за карантина — премьер
Денис Шмыгаль. Фото: golos.ua

В Кабинете министров Украины оценивают размер безработицы из-за введения карантина в 2 млн человек, при том, что официально зарегистрировались безработными около 400 тысяч.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью "РБК-Украина".

Подпишитесь на канал DELO.UA

"На сегодня у нас официально зарегистрировано более 400 тысяч безработных. Однако расчетно мы выводим более 2 миллионов людей, которые либо потеряли работу, либо находятся во временных вынужденных отпусках, или это так называемая скрытая безработица", — заявил глава правительства.

Он отметил, что сейчас Кабмин работает над несколькими программами по созданию новых рабочих мест и выходу из кризиса.

Шмыгаль отмечает, что коронавирус уже навсегда изменил жизнь людей в мире, а последствия COVID-19 человечество будет чувствовать минимум несколько последующих лет.

"Мир изменился. И сомнений ни у кого нет, что мы будем жить в новых условиях. Мы все должны придерживаться масочного режима, придерживаться определенных правил дезинфекции, мы все должны придерживаться социальной дистанции, определенных правил поведения в транспорте, в общественных местах, в магазинах, и так далее", — добавил премьер.

Читайте также:
В Украине в 10 раз выросло число обращений в центры занятости во время карантина

По состоянию на 17 апреля в Украине официально зарегистрировались безработными 411 тысяч человек, из которых более 100 тысяч потеряли работу в период карантина.

В то же время, по расчетам Торгово-промышленной палаты, количество безработных в Украине из-за карантина выросло до 1,3 млн человек.

Напомним, размер выплат для лиц, получающих минимальную помощь по безработице без учета заработной платы и страхового стажа, на период карантина повышен с 650 грн до 1000 грн.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Правительство продлило карантин до 11 мая
Правительство продлило карантин до 11 мая
В Кабмине рассказали, когда запустят транспорт в Украине после карантина
В Кабмине рассказали, когда запустят транспорт в Украине после карантина
Самолеты и поезда из карантина выйдут последними, — Шмыгаль
Самолеты и поезда из карантина выйдут последними, — Шмыгаль
Загрузка...
Новое видео
Николай Скавронский, Синэво: со стартапа за $10 тысяч в бизнес за 100 млн евро

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация

  2. Стало известно, кому не будут повышать пенсии

  3. Крупнейший оптовый овощной рынок юга Украины возобновил работу (ДОКУМЕНТ)

  4. Евразийский ледяной щит растаял за 500 лет и поднял уровень моря на 8 м

  5. "Укрзализныця" введет 4-дневную рабочую неделю, если карантин затянется

Загрузка...