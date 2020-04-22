Более 2 млн украинцев потеряли работу из-за карантина — премьер

В Кабинете министров Украины оценивают размер безработицы из-за введения карантина в 2 млн человек, при том, что официально зарегистрировались безработными около 400 тысяч.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью "РБК-Украина".

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"На сегодня у нас официально зарегистрировано более 400 тысяч безработных. Однако расчетно мы выводим более 2 миллионов людей, которые либо потеряли работу, либо находятся во временных вынужденных отпусках, или это так называемая скрытая безработица", — заявил глава правительства.

Он отметил, что сейчас Кабмин работает над несколькими программами по созданию новых рабочих мест и выходу из кризиса.

Шмыгаль отмечает, что коронавирус уже навсегда изменил жизнь людей в мире, а последствия COVID-19 человечество будет чувствовать минимум несколько последующих лет.

"Мир изменился. И сомнений ни у кого нет, что мы будем жить в новых условиях. Мы все должны придерживаться масочного режима, придерживаться определенных правил дезинфекции, мы все должны придерживаться социальной дистанции, определенных правил поведения в транспорте, в общественных местах, в магазинах, и так далее", — добавил премьер.

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По состоянию на 17 апреля в Украине официально зарегистрировались безработными 411 тысяч человек, из которых более 100 тысяч потеряли работу в период карантина.

В то же время, по расчетам Торгово-промышленной палаты, количество безработных в Украине из-за карантина выросло до 1,3 млн человек.

Напомним, размер выплат для лиц, получающих минимальную помощь по безработице без учета заработной платы и страхового стажа, на период карантина повышен с 650 грн до 1000 грн.