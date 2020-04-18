За время карантина официально безработными стали около полумиллиона украинцев

По состоянию на 18 апреля, количество зарегистрированных безработных в Украине выросло на протяжении карантина на треть и составило 400 тысяч человек.

Об этом в ходе онлайн-марафона "Экономическая неделя", организованного Киевской школой экономики, сообщила начальник управления предоставления услуг населению Государственного центра занятости Инна Бондини, передает "Интерфакс-Украина".

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"На сегодня статус безработного имеют около 400 тысяч человек, из них помощь по безработице получают свыше 340 тысяч человек", — сказала Бондини.

По ее словам, количество зарегистрированных безработных выросло на протяжении карантина на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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"Правление Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы принял решение, что на протяжении карантина минимальная помощь по безработице увеличена для незастрахованных лиц и на период карантина составляет 1 тысячу грн", — заявила она.

Она также отметила, что в базе данных службы занятости находится 51 тысяча вакансий.

"Каждый пятый на учете службы даже в условиях карантина находит работу", — добавила Бондини.

Согласно обновленному прогнозу экономического и социального развития Украины, подготовленного Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, уровень безработицы (по методологии МОТ) в 2020 году составит 9,4%, против 8,1% рабочей силы прогнозируемого ранее.

В то же время, как подчеркнули в Госслужбе занятости, прогноз может быть уточнен, учитывая последствия карантина.

Ранее сообщалось, что с начала карантина по коронавирусу количество обращений украинцев в Государственную службу занятости за помощью по поводу безработицы выросло в 10 раз.