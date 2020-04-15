Экономика 1 час назад

В Украине в 10 раз выросло число обращений в центры занятости во время карантина

В Кабмине распорядились ускорить выдачу помощи по безработице

В Украине в 10 раз выросло число обращений в центры занятости во время карантина В Украине в 10 раз выросло число обращений в центры занятости во время карантина
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С начала карантина по коронавирусу количество обращений украинцев в Государственную службу занятости за помощью по поводу безработицы выросло в 10 раз.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства в среду, 15 апреля, сообщает hromadske.

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"По сравнению с докарантинным периодом, количество обращений в соответствующие службы возросло в 10 раз. Правительство упростило процедуру подачи документов в центры занятости, поэтому призываем всех, кто потерял работу в период карантина, регистрироваться и в дальнейшем", — отметил он.

При этом глава правительства дал поручение Минэкономики направить все необходимые инструкции центрам занятости населения, чтобы те смогли ускорить выдачу помощи по поводу безработицы.

Ранее в службе занятости сообщили, что количество украинцев, которые зарегистрировались там, выросло на 22%.

Перед этим сообщалось, что количество лиц, которые официально зарегистрировались в системе занятости, в Украине по состоянию на 7 апреля составляет 364 тысяч человек — это на 13% больше, чем на аналогичную дату в 2019 году.

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В конце марта стало известно, что количество безработных в Украине в период карантина фактически увеличилось на 0,5-0,7 млн человек, до 2,0-2,2 млн человек.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров Украины планирует в мае создать 500 тысяч рабочих мест.

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