Шмыгаль планирует создать в мае полмиллиона рабочих мест для украинцев

Кабинет министров Украины планирует в мае создать 500 тысяч рабочих мест.

Об этом в эфире программы "Свобода слова" на телеканале "Украина" заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает пресс-служба Кабмина.

"Очень важно поддержать людей, потерявших работу. Сегодня в Украине более 320 тысяч безработных. После объявления карантина — от 4 до 5 тысяч людей регистрируется ежедневно. Уже в мае задача стоит создать 500 тысяч новых рабочих мест, чтобы Украина не оказалась на пороге еще более глубокого экономического кризиса", — заявил премьер.

Шмыгаль отметил, что этим также будет заниматься Совет по вопросам экономического развития, который возглавил премьер и заседание которого состоялось в пятницу.

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"Мы просмотрели направления, стратегии, будем их презентовать на следующей неделе", — сказал Шмыгаль.

Премьер-министр также сообщил, что Правительство разрабатывает пакет программ поддержки уязвимых слоев населения.

Ранее глава Кабмина рассказал о поддержке малого и среднего бизнеса, который пострадал из-за пандемии. В частности, он пообещал представителям малого и среднего бизнеса так называемые "кредитные каникулы".

Напомним, Кабмин продлил карантин, вызванный коронавирусом, до 24 апреля. Вследствие карантинных ограничений целые сектора экономики остановились или испытывают большие трудности, поскольку торговля в данный момент сильно ограничена, также крайне жестко ограничена работа общественного транспорта.